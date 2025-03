Nick Frost nähert sich Berichten zufolge einem Deal, um Rubeus Hagrid in HBOs bevorstehend zu spielen Harry Potter Die Fernsehserie, die zu einer wachsenden Besetzung kommt, zu der John Lithgow als Dumbledore gehört.

Die Nachricht von Frosts Beteiligung an der lang erwarteten Adaption wurde erstmals am Dienstag von der Frist gemeldet, aber die Fans spekulierten in der vergangenen Woche nach einem kürzlich kryptischen Social-Media-Beitrag des englischen Schauspielers mit der Laut:

HBO muss jedoch noch offizielle Bestätigung geben. „Wir schätzen es, dass eine so hochkarätige Serie viel Gerücht und Spekulationen zeichnen wird“, sagten sie in einer Erklärung. „Während wir uns durch die Vorproduktion begeben, werden wir nur Details bestätigen, wenn wir die Angebote abschließen.“

Wenn Frost als geliebter Halbgiant gegossen worden wäre, schließe er sich der Besetzung mit Lithgow an, deren Beteiligung im letzten Monat bestätigt wurde. Darüber hinaus sind Paapa Essedu und Janet McTeer Berichten zufolge in Gesprächen mit der Darstellung von Professor Severus Snape bzw. Professor Minerva McGonagall.

Was die drei Hauptfiguren der Serie – Harry, Ron und Hermine – betrifft, wird erwartet, dass Newcomer besetzt werden, wobei HBO im vergangenen Herbst einen offenen Casting -Aufruf für Kinder zwischen 9 und 11 Jahren herausbringt.

Die Fernsehadaption wurde erstmals früher in diesem Jahrzehnt angekündigt und wird die Geschichte jedes der sieben Romane, wahrscheinlich im Verlauf der sieben Serien, treu erzählen.

JK Rowling, der ursprüngliche Autor von Harry Potterwird trotz ihrer jüngsten Kontroversen in Bezug auf ihre Aussagen gegen Trans People als ausführende Produzentin fungieren. In einer Erklärung sagte das Netzwerk, Rowling habe „das Recht, ihre persönlichen Ansichten auszudrücken“ und dass die Serie „nur von ihrem Engagement profitieren“.

Was Frost angeht, wurde er international für sein Engagement in Edgar Wright gefeiert Drei Geschmacksrichtungen Cornetto Trilogie neben Simon Pegg. In diesem Jahr wird er im bevorstehenden Live -Action -Remake von erscheinen So trainieren Sie Ihren Drachen.