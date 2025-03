Das Sundance Film Festival packt nach über 40 Jahren in Park City, Utah, zusammen, hält sich aber an die Berge. Das ikonische Ereignis wird nur einen Staat für das Festival 2027 und darüber hinaus in Boulder, Colorado, übertragen. Das 2026 Festival findet noch in Park City statt.

Die Entscheidung folgte einer umfangreichen Suche nach einem neuen Standort, der im Jahr 2024 begann, wobei die Kandidatenstädte schließlich nach Cincinnati, Ohio, Salt Lake City, Utah und Boulder herabgesetzt wurden. Laut der offiziellen Veröffentlichung des Festivals „sieht das Institut das Herz des Festivals in der Innenstadt von Boulder mit einer Vielzahl von Theatern und Veranstaltungsorten vor und bot Räume rund um die Pearl Street Mall, einen Fußgängerstraßen. Gäste. „

Die Gründe für die Verschiebung sind viele, aber vielleicht am besten in diesem Insider -Kommentar, die im April 2024 eine Frist gemeldet haben, geändert: „Etwas musste sich ändern, das Festival wächst aus Park City, die Dehnungsstreifen zeigen. Der Status quo brauchte einen Tritt und einen Neustart, und dies ist der beste Weg, um dies zu tun, auch wenn dies ein paar Leute aus der Gelsene ausgelöst werden.“

Der Gründer von Festival, Robert Redford, sagte in einer Erklärung: „Ich habe das Sundance Institute mit der Verpflichtung gegründet, unabhängige Künstler zu entdecken und zu entwickeln. Das Sundance Film Festival diente als Plattform für Geschichten, um das Publikum zu erweitern und zu erweitern, dass die Landschaft die Landschaft noch kritischer bleibt. Die Organisation.

Während dies eine seismische Veränderung für das Festival ist, hat sich Sundance selbst im Laufe der Jahre von seinen Indie-Wurzeln dramatisch weiterentwickelt und wird zu einem potenziellen Startpad für Oscar-Preisträger-Filme wie KODA Und Ein echter Schmerz In den letzten Jahren sowie ein Filmmarkt von mehreren Millionen Dollar. Eine Sache, die sich wahrscheinlich nicht ändern wird, auch wenn der Ort der Ort tut: Es bleibt eine der prestigeträchtigsten Möglichkeiten für unabhängige Filmemacher, ihre Arbeit von der Welt zu sehen.

Die Ausgabe 2026 findet vom 22. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Park City statt.