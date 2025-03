Letzten Monat, Folge kombinierte sich mit dem Sound Mind Center in Brooklyn zusammen, um die ersten Cossigns-Sitzungen zu veranstalten. Bei der intimen Veranstaltung wurden lokale Bänder dick und Bodega mit abgespeckten Sets und mit einem Sound Mind Professional setzte, um eine offene Diskussion über die psychische Gesundheit zu erhalten. Jetzt möchten wir, dass alle an den Erkenntnissen teilnehmen, die diese Künstler während des Panels geteilt haben, indem sie Cosigns -Sessions Fireside Chat: Dick präsentieren.

(Wenn Sie Probleme haben, das obige Video zu sehen, schauen Sie sich auf YouTube an.)

Das Pop -Punk -Quartett passt perfekt zu der Veranstaltung, da die Sängerin/Gitarristin Nikki Sisti selbst eine Therapeutin ist, wenn sie nicht ausstößt. „Es ist schwierig für Kliniker und Heiler, alles. Es ist also immer gut, andere Peer -Gruppen zu finden, nur um es zu mögen, nicht zu lernen, sondern nur zu reden“, sagt Siisti. „Das brauchst du. Ich möchte nicht lernen, wie man es besser macht. Ich möchte nur verrückt sein – sauer auf die Welt sein, sauer auf Kunden sein, sauer auf psychische Gesundheit, die Musikindustrie und all das Zeug sein. Es ist schön, manchmal einen Raum zu haben, um manchmal ohne Lösungen abzuleiten.“

Sie und Bandkollegen Kate Black, Rosie Slater und Gillian Visco sprechen mit Mike Rublin von Sound Mind über Selbstpflegegewohnheiten für die Aufenthalt auf Tour und balancieren Doomscrolling mit der Notwendigkeit, eine aktive Band in den sozialen Medien zu sein. „Ich habe Lust, Pausen zu machen, ist wirklich wichtig“, sagt Black. „Es ist traurig, dass ‚Cause (unser Lied)‘ Bumming Me Out ‚in einer ähnlichen Ära geschrieben wurde, aber es fühlt sich jetzt noch überwältigender an. Wir haben also darüber gesprochen, vielleicht einen“ bummelnden 2.0 „zu machen, aber es ist so viel Angriff auf nur Informationen in den sozialen Medien, in denen Sie nicht in einem Ort zum“ Hey, ich möchte hier eingestellt werden „, und ich möchte diesen Informationen annehmen. Es ist wie all diese zufälligen Ausschnitte, und ich denke, der einzige Weg, dies zu tun, besteht darin, Pausen einzulegen. “

Die Band teilt sogar einige Konten, sodass Ihr Feed nicht nur düster und zum Scheitern verurteilt ist. Speziell die Tanks, die gute Nachrichten und Pasta -Oma ausrufen. Für diejenigen, die Unterstützung und Gleichgewicht in einer anspruchsvollen Welt suchen, verweist Sisti auf Ressourcen wie die Backline der Musikindustrie und ihr eigenes Ridgewood, Queens Community Collective Holen Sie sich das richtige Wohlbefinden.

Sehen Sie sich die gesamten Codesigns -Sitzungen an. Sehen Sie sich die Fotos vom COSGIGS -Sessions -Event unten an und sehen Sie diesen Sommer dick auf Tour, indem Sie hier Tickets erhalten.