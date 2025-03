Die Hit -Netflix -Show, Fremde Dingegeht zum Broadway.

Ein neues Stück mit dem Titel “ Fremde Dinge: der erste Schatten Kommt zum Marquis Theatre von The Great White Way und transportiert 1959 in die Stadt Hawkins, um eine Prequel -Geschichte mit Charakteren wie Jim Hopper, Joyce Byers, Bob Newby und mehr zu sehen.

Was sind fremde Dinge: Der erste Schatten?

Geschrieben von Kate Trefry und Regie von Stephen Daldry, Fremde Dinge: der erste Schatten ist eine vorquelzielle Geschichte in der Fremde Dinge Universum. Laut der Pressemitteilung wird die Show 1959 den Publikum einen Einblick in Hawkins bieten: „Bevor die Welt auf den Kopf gestellt wird“.

„Der Auto von Young Jim Hopper wird nicht beginnen, Bob Newbys Schwester wird seine Radiosendung nicht ernst nehmen, und Joyce Maldonado will nur einen Abschluss machen und die Hölle aus der Stadt holen“, erklärt die Pressemitteilung. „Als der neue Student Henry Creel ankommt, stellt seine Familie fest, dass ein Neuanfang nicht so einfach ist … und die Schatten der Vergangenheit haben eine sehr lange Reichweite.“

Jenseits seiner Geschichte, Fremde Dinge: der erste Schatten ist auch eine technische Leistung mit „atemberaubenden Spezialeffekten“. Nachdem es im Jahr 2023 im Londoner West End in London uraufgeführt wurde, gewann die Show den Olivier Award für Best Entertainment und Best Set Design.

Fremde Dinge: der erste Schatten wird von Netflix und Sonia Friedman Productions produziert, mit der kreativen Produktion der Schöpfer der Serie, der Duffer Brothers. Sehen Sie sich einen Teaser für das Spiel unten an.

Was sind die Aufführungsdaten für Stranger -Dinge: Der erste Schatten am Broadway?

Veranstaltet im Marquis Theatre von Broadway, Fremde Dinge: der erste Schatten Beginnen Sie am Freitag, dem 28. März, die Vorschau -Aufführungen und werden am Dienstag, den 22. April offiziell geöffnet.

Von dort aus wird die Show jede Woche von Dienstag bis Sonntag regelmäßig Aufführungen haben. Derzeit ist es bis Ende November gebucht. Hier finden Sie die vollständige Liste der bevorstehenden Daten.

https://www.youtube.com/watch?v=jdpzzhsrv5w