Corey Feldman sagte, er sei ursprünglich in der Rolle besetzt worden, die Leonardo DiCaprio im Film 1993 gespielt hat Was isst Gilbert Traubewurde aber entlassen, nachdem Johnny Depp einem Produzenten mitgeteilt hatte, dass er nicht mit einem „Junkie“ arbeiten wollte.

Als Gast in der neuesten Folge von Billy Corgans neuem Podcast Die prächtigen anderenFeldman sagte dem Smashing Pumpkins -Frontmann, dass er die Rolle der Arnie -Traube gelandet habe, bevor Depp als älterer Bruder Gilbert Grape besetzt wurde.

„Ich habe den Film nie gesehen, weil ich noch bitter bin“, sagte Feldman zu Corgan. „Bitteres Blatt in diesem. Aber ja, ich wurde ursprünglich für diese Rolle gegossen.“

Der Schauspieler-Sänger fuhr fort: „Johnny Depp… wurde besetzt, nachdem ich es war, und flüsterte anscheinend in das Ohr des Produzenten, dass er mich nicht mochte. Er sagte, ich sei ein Junkie und er habe nicht mit Junkies gearbeitet. Dies ist das erste Mal, dass ich diese Geschichte jemals erzähle, also bin ich sicher, dass ich von diesem aufgehängt werde.“

Verwandte Video

Feldman, der in seinen Teenagerjahren gegen die Drogenabhängigkeit gegen die Drogenabhängigkeit kam, bestand darauf, dass er sauber und nüchtern war, als er die Rolle bekam. „Ich war gerade aus der Reha gekommen“, erinnerte er sich. „Ich hatte mein Leben umgedreht. Tatsächlich versuchte ich zu dieser Zeit, den Fluss (Phoenix), mit dem (Depp) zu dieser Zeit zu helfen, wie wir alle wissen.“

Er vermutete, dass der Verlust des Teils seine Karriere veränderte. „Wie Sie sich vorstellen können, gab es in dieser Seite einen Dornen in der Seite“, fügte Feldman hinzu. „Und wenn ich diese Rolle nicht herausgedrängt und gespielt hätte, wer weiß, was von diesem Zeitpunkt an passiert wäre … Es gab dort einen bitteren Tee, aber das heißt, Sie halten sich nicht daran, Sie kommen an ihnen vorbei.“

DiCaprio erhielt eine Oscar -Nominierung für den besten Nebendarsteller für die Rolle und wurde einer der führenden Schauspieler von Hollywood. Es war anscheinend nicht die einzige Rolle, für die DiCaprio und Feldman beide bereit waren, wie letztere auch Corgan sagte, dass er vorgesprochen hatte Titanic.

„Ironischerweise war ich auch ein paar Jahre später auch bereit Titanic„Feldman erinnerte sich.„ Es gab also eine Art Doppel -Banger mit Leo. Aber das war in Ordnung, denn das war ich nicht so nah. Ich war bereit dafür, ich habe dafür gelesen, ich weiß, dass ich irgendwo im Streit war. “

Eine weitere hochkarätige Rolle Feldman sagte, er habe die von Samwise Gamgee in der Herr der Ringe Franchise. Diese Rolle ging an Feldman’s Goonies Co-Star Sean Astin.

„Ich hätte das Gewicht nicht zugenommen haben (für die Rolle)“, räumte Feldman ein, gegen Astin zu verlieren. „Also, ich werde ihm das geben. Er hat ästhetisch großartige Arbeit geleistet. Denn um dieses Gewicht hinzuzufügen, ist es etwas, das ich nicht physisch tun kann.“

Beobachten Sie Corey Feldmans Auftritt bei Billy Corgan’s Die prächtigen anderen Podcast unten. Das Gespräch über Was isst Gilbert Traube beginnt um die 10-minütige Marke.

https://www.youtube.com/watch?v=hth0ccgjyic