Der erste Trailer für Paul Thomas Andersons neuer Spielfilm, Eine Schlacht nach dem anderen, wurde veröffentlicht.

Eine Schlacht nach der anderen ist für eine Veröffentlichung am 26. September über Warner Bros. Pictures eingestellt. Bestätigt als zeitgenössische Adaption von Thomas Pynchons Kriminalitätsthriller von 1990 von 1990 VinelandDie Filmstars Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor und Wood Harris. Alana Haim wird seitdem ihren zweiten Auftritt in einem PTA -Film treten Lakritzpizzaplus Shayna Mchayle, die am meisten als Rapper Junglepussy bekannt ist, und Chase Infiniti runden die Besetzung ab.

Eine Schlacht nach der anderen verfügt über ein teures Budget, das bei 140 Millionen US -Dollar laut liegt Das Wall Street Journal. Der Film markiert die zweite Filmadaption von Pta eines Pynchon -Romans, der erste ist 2014 Inhärentes Laster Darstellung von Joaquin Phoenix.

Verwandte Video

Jonny Greenwood von Radiohead komponierte die Partitur des Films und kennzeichnete die sechste Zusammenarbeit des Duos zusammen, wobei die jüngsten 2017er des Jahres 2017er des Duos Phantomfaden und 2021 Lakritzpizza. Eine Schlacht nach der anderen wurde von Michael Bauman auf 35 -mm -Film mit Vistavision -Kameras und -ausrüstung gedreht.

https://www.youtube.com/watch?v=hg8ageyymba