In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute macht Singer-Songwriter Hannah Cohen einen tiefen Eintauchen in ihr neues Album, Earthstar Mountain.

Nicht viele Songwriter besitzen eine so einzigartige Stimme wie Hannah Cohen. Ihre Sopranistin kann Sie entweder Sie gebannt machen oder Sie mit Kraft und Kraft ins Gesicht schlagen. Die Reichweite, die sie sich rühmt, ist bemerkenswert, wobei die weichsten Refrains wie Schlaflieder und die schärfsten Refrains in Hymnen ausbrechen.

Aber Cohen ist mehr als ihre unnachahmliche Stimme und Earthstar Mountainihr ausgezeichnetes viertes Album, demonstriert ihre Vielseitigkeit des Songwrits durch und durch. Mit Partner und Mitarbeitern Sam Evian in ihrem Heimstudio und Flying Cloud Recordings in New Yorks Catskill Mountains erweitert es sich um Cohens üppige Folk -Kulisse mit spielerischen psychedelischen Florieren und klebrigen Melodien.

Holen Sie sich Hannah Cohen Tickets hier

Das Album selbst hat seinen Namen aus dem Earthstar Pilz, einem kleinen, aber mächtigen Pilz, der in den dichten Wäldern rund um Cohens Haus wächst. Cohen, ein regulärer Pilz -Forager selbst und beschloss, jeden Song zu kombinieren Earthstar Mountain Mit einem Begleitpilz für diesen Track von Track Breakdown – alle sind lokal in ihrer Catskills -Umgebung und dienten als Inspirationspunkte für das Album.

Jenseits von Pilzen fand Cohen jedoch Inspiration von anderen natürlichen Quellen sowie Themen wie ihre Familie, ihre Jahre als Kindermädchen und Pflegekraft und Trauer. Earthstar Mountain Enthält auch ein Cover von Ennio Morricones „Una Spiaggia“, für das sie Sufjan Stevens und Clairo als Mitwirkende rekrutierte.

Earthstar Mountain ist jetzt nach unten zu streamen, gefolgt von Hannah Cohens Track von Track Breakdown (komplett mit entsprechenden lokalen Pilzen). Sie können hier auch eine physische Kopie abholen.

Cohen hat auch eine Handvoll US -Tourdaten, die das Album unterstützen, darunter Gigs, die für Nathaniel Rateliff, Jeff Tweedy und Mercury Rev. Grab Tickets eröffnet werden, um sie hier im Konzert zu sehen.