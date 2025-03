Auf seinem neuen Album, Basierend auf einer wahren GeschichteWill Smith ist trotzig über seinen berüchtigten Chris Rock Oscars Slap, der sich mit dem Vorfall auf mehrere Songs befasst.

Der Eröffnungsstrack des Projekts „Int. Barbershop – Day“ ist ein Sketch mit einem Chor von Stimmen, die Gerüchte und unterschiedliche Meinungen des Schauspielers und Rappers teilen, einschließlich „Will Smith wird abgesagt“ und „Ich werde ihm nie für diese Scheiße vergeben.“

Später sagt eine Stimme: „Ich habe gehört, er hat den Oscar gewonnen, aber er musste ihn zurückgeben.“ Ein weiteres Chimes in: „Und du weißt, dass sie ihn nur dazu gebracht haben, diese Scheiße zu machen, weil er schwarz ist.“

Das Lied bezieht sich auch auf Smiths Antwort auf die Oscars auf Rocks Witz über seine Frau Jada Pinkett Smith: „Er und Jada beide verrückte Mädchen, worüber Sie sprechen?/ Sie halten besser den Namen seiner Frau aus Ihrem Mund.“

Auf dem zweiten Track „Du siehst für mich?“, Smith setzt sich über sein Comeback aus, indem er rappelte.

Als Auffrischung machte Rock einen Witz über die Haare von Pinkett Smith bei den Oscars 2022, bevor er den Gewinner für die beste Dokumentarfilme ankündigte. Dies veranlasste Smith, mit seiner offenen Hand auf die Bühne zu gehen und Rock zu schlagen.

In Schock sagte Rock: „Wow, Will Smith hat mir nur die Scheiße herausgeschlagen.“ Als Smith zu seinem Platz zurückkehrte, schrie er: „Halt den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund!“ Rock erwiderte: „Wow, Alter, es war ein Gi Jane Witz “, nur damit Smith seinen vorherigen Satz wiederholt.

Für den Kontext hatte Pinkett Smith kürzlich angekündigt, dass sie sich nach dem Kampf mit Alopezie den Kopf rasiert hatte.

Später am Abend sprach Smith den Vorfall während seiner Annahmerede für den besten Schauspieler an, für den er gewann König Richard. „Kunst imitiert das Leben. Ich sehe aus wie der verrückte Vater, genau wie sie über Richard Williams gesagt haben“, sagte er. „Aber die Liebe wird dich dazu bringen, verrückte Dinge zu tun.“

Rock lehnte die Anklage vor, aber Smith würde von der Akademie der Kennzeichnungen und Wissenschaften zurücktreten, und es durfte 10 Jahre lang die Teilnahme an den Oscars und der damit verbundenen Ereignissen verboten. Er war jedoch nicht gezwungen, seinen Oscar zurückzugeben.

Smith würde erst vier Monate später, als er sich in einem YouTube -Video bei Rock entschuldigte, in die Öffentlichkeit wieder aufzutreten. Für Rocks Teil sprach er erst ein Jahr später in seinem Netflix Standup Special den Oscars Slap. Selektive EmpörungAnwesend

Rock sagte, er sei „kein Opfer“, und beschuldigte den Ausbruch und den Angriff auf Pinkett Smiths Affäre mit August Alsina. „Ich hatte keine“ Verwicklungen „“, sagte er. „Sie hat ihn viel mehr verletzt als er mich verletzt, ok?“

Im vergangenen Jahr war Smith auf dem Comeback Trail und trat J Balvin in Coachella 2024 an, um „Männer in Black“ aufzusetzen. Er war auch gemeinsam in Böse Jungs: Fahren oder sterben neben Martin Lawrence.

Basierend auf einer wahren Geschichte ist Smiths erstes Soloalbum seit 20 Jahren, das das Follow-up bis zum 2005er markiert Verloren und gefunden.

Basierend auf einer wahren Geschichte Kunstwerk:

Basierend auf einer wahren Geschichte Trackliste:

01. int. Barbershop -Tag (feat. DJ Jazzy Jeff & B. Simone)

02. Du siehst nach mir aus?

03. Der Reverend (Rave -Predigt)

04. Rave im Ödland (feat. Jac Ross)

05. kugelsicher

06. schwere Zeiten (Lächeln) (feat. Teyana Taylor)

07. schöne Narben (feat. Big Sean und Omarr)

08. Wutanfall (feat. Joyner Lucas)

09. Erste Liebe (feat. Indien Martinez und Marcin)

10. Lassen Sie es einfach aussehen

11. Der Reverend (YCMI -Predigt)

12. Sie können es schaffen (feat. Freitag und Sonntagsgotteschor)

13. Kunstwerk (feat. Russ und Jaden)

14. Der Reverend (WOA -Predigt)