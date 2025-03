Die Tonhöhe: Mexiko-Stadt in den 1950er Jahren ist ein wilder Ort für eine amerikanische Ex-Pat wie William Lee (Daniel Craig), ein Schriftsteller, der weniger Zeit mit dem Schreiben verbringt, und mehr Zeit, um die von der Stadt angebotenen hedonistischen Möglichkeiten zu erkunden. Lees ist ziemlich zuversichtlich in seine Identität als seltsamer Mann, obwohl er immer noch in der Lage ist, Unsicherheit zu erobern, besonders wenn er sich mit dem viel jüngeren und oft distanzierten Eugene (Drew Starkey) verwickelt. Gemeinsam suchen Lee und Eugene auf der Suche nach den tieferen Bedeutungen des Lebens, während Lee mit seinen eigenen Abhängigkeiten und einer Leidenschaft, die möglicherweise nicht so angefordert ist, wie er benötigt, auseinandersetzt.

Reiseberichtkino: Es würde viel schlimmere Schicksale im Leben geben, als im Jahr 2024 Luca Guadagnino zu sein Herausforderer Mit einem weiteren überzeugenden Blick auf das Leben, Liebe, Sex und wie kompliziert all diese Dinge in menschlichen Händen sein können.

Guadagnino adaptiert William S. Burroughs ‚gleichberechtigten Roman für den Bildschirm und trägt sein Talent, den Geist eines Ortes mit der Beherrschung eines großen Schwertkämpfers festzuhalten. Er ist einer der wenigen lebenden Filmemacher, die einen neuen Ort vorstellen und sofort nicht nur so erfassen können, wie es aussieht, sondern irgendwie, wie es es riecht. Die Käfer und Fäulnis und Verfall, die einen Großteil von Lees Welt definieren, fühlen sich auf dem Bildschirm voll verwirklicht, dank der Details in schäbigen Motelräumen, Straßen, die von streunenden Hunden durchlaufen wurden, und der tiefe dunkle Dschungel selbst.

Dafür sind die Punktzahl von Trent Reznor und Atticus Ross wichtig, da sich die Komponisten mit Guadagnino für einen Soundtrack vereinen, der nicht ganz der Club -Banger ist Herausforderer war, verstärkt aber die romantischen, transportiven Eigenschaften des Films – sowie die Momente, die sich zum Surrealismus entwickeln. Denn selbst mit seinem einzigartigen Fokus auf Lee und seine Leidenschaften, Seltsam fasst so viel darüber zusammen, was wir über die Welt verstehen und was wir nicht tun.

Ex-Pats und Ex-Liebhaber: SeltsamWenn nichts anderes, sieht es so aus, als ob es sich um einen ernsthaften Anwärter in den Haar- und Make-up-Kategorien dieser Saison handelt und seine Besetzung verändert, ohne ihre Essenzen zu maskieren. Insbesondere Daniel Craig gibt eine seiner bisher dynamischsten Leistungen und zeigt seine Vielseitigkeit als Schauspieler auf eine Weise, die Sie dankbar macht, dass er nicht mehr verpflichtet ist. In seinen Händen ist Lee chaotisch und begehrtbetrieben, sei es sein Bedürfnis nach Sex oder seine Sucht zu keinem Mangel an Substanzen; Craigs natürliches Charisma macht dies auf eine Weise überzeugend, die weniger Schauspieler widersetzen würde.

Und Drew Starkey (derzeit am besten aus der Netflix -Serie bekannt Außenbanken sowie Die Terminalliste) erweist sich ebenfalls beeindruckend, insbesondere wenn diese beiden Männer das Kräfteverhältnis zwischen ihnen verhandeln. Es ist eine Beziehung, in der die Alterslücke nur ein wichtiger Faktor ist. Egal, ob es sich um Homophobie oder eine persönlichere Missachtung handelt, die Verbindung zwischen diesen beiden Männern wird zu einem faszinierenden Male-of-Krieg, bei dem die Grausamkeit manchmal der Punkt ist.

Ein fast unglaublicher Jason Schwartzman wird inzwischen zum schlagenden Herzen des Films und spielt eine Ex-Pat in schrecklichen Sandalen mit schrecklichem Geschmack in mir. Seine platonische Liebe zu Lee dient im Gegensatz zu dem ruhigen Krieg zwischen Lee und Eugene als Balsam – eine Dosis Freundlichkeit für eine unfreundliche Welt.

Das Urteil: Nach zwei Stunden und 18 Minuten, Seltsam Ein bisschen Rambles, insbesondere im Vergleich zu Guadagninos, die plottenorientierten Filmen-das größte Problem ist eine Erzählung, die eine etwas stärkere Wirbelsäule benötigt, da Lees Verletzungen durch Mexiko und Südamerika voller mächtiger Momente sind, aber manchmal fehlt es zuweilen ernsthafte Dynamik.

Das Problem kommt größtenteils auf Lees zu tagelanges Streben nach Erleuchtung, obwohl es in der zweiten Hälfte des Films Dampf aufbaut, wie er und Eugene in den Dschungel auf der Suche nach einem mysteriösen Dr. Cotter (Lesley Manville) und den halluzinogenen Geheimnissen, die sie im Pflanzenleben dort gefunden hat. (Manville, es ist fast selbstverständlich, ist auch hier außergewöhnlich und verschwindet zu einem völlig einzigartigen Charakter aus jüngsten Rollen wie der Großmutter von Amy Winehouse in Zurück zu Schwarz oder die Frau Harris, die einmal nach Paris gegangen ist.)

Abgesehen von dieser Ausgabe ist Craigs Leistung alleine den Eintrittspreis wert, und wenn nichts anderes Guadagnino wirklich weiß, wie man den Betrachter von heute an einen völlig anderen Ort und eine ganz andere Zeit transportiert. Mit seinen Filmen war das Klischee noch nie wahrer: Die Reise ist das Ziel.

Wo zuschauen: Seltsam am 27. November in den Kinos angekommen. Es streamen jetzt auf Max.

