Kyle Meredith setzte sich mit Sofia Carson, Kyle Allen und Sebastian de Souza zusammen, um über ihren neuen Netflix -Film zu sprechen Die Lebensliste. Trotz ihrer Prämisse einer trauernden Tochter, die eine Eimerliste für ihre verstorbene Mutter absolviert hat, gelingt es dem Film, eine herzerwärmende, Wohlfühlreise zu sein. „Es hätte ein echtes Mist eines Films sein können, aber wir hatten so viel Spaß, es zu machen“, sagt Carson und schenkt Regisseur Adam Brooks für den Ton an. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Das Trio diskutiert die Dreharbeiten in New York, wie die Stadt selbst zu einer Figur im Film wurde und wie Brooks einen Soundtrack kuratierte, der die Geschichte zum Leben erweckte. Carson nahm sogar Klavierunterricht, um „Clair de Lune“ für eine entscheidende Szene zu meistern. In der Zwischenzeit spricht Allen über seinen Longboarding-Pendelverkehr und darüber, wie die Labrador-Energie seines Charakters natürlich kommt, und De Souza zeigt sein unerwartetes Doppelleben als Schriftsteller, sehr zur Überraschung seiner Co-Stars.

Patrick Ewing trifft sogar in dem Film zu einem unvergesslichen Auftritt, und Carson erinnert sich an die surreale Erfahrung, mit dem legendären Spieler Basketball zu schießen: „Er war so süß und geduldig mit mir – obwohl es ungefähr neun Versuche brauchte, diesen Korb zu machen!“

https://www.youtube.com/watch?v=g9wspcdjome

