Willkommen bei Dissected, wo wir den Katalog einer Band, die Filmografie eines Regisseurs oder eine andere kritische Popkultur-Sammlung in abstrakter Form zerlegen. Bei ein paar Bieren handelt es sich um exakte Wissenschaft. Dieses Mal tauchen wir ein in das wilde, seltsame, schöne und furchterregende Gehirn von David Lynch. Dieser Artikel erschien ursprünglich im Jahr 2017 und wurde aktualisiert.

Bei David Lynch geht es um Stimmung. Es geht ihm um Gefühle. Es geht ihm darum, etwas tief in uns allen auszulösen. Seit über vier Jahrzehnten verdreht der amerikanische Filmemacher die Sinne seines Publikums und verwischt alle Grenzen zwischen Realität und Realität woanders. Aus diesem Grund wird er oft als exzentrischer Autor angesehen, als unkonventionelles Talent in einer Branche, die vom Traditionellen profitiert. Aber trotz all seiner Macken und seines Chaos gibt es eine gesicherte Vision, eine, die nicht um des Seltsamen willen auf das Seltsame setzt, und das ist es, was ihn von jedem unterscheidet, der eine seltsame Tür öffnet, um einfach etwas Seltsames zu finden.

„Ich habe gelernt, dass es direkt unter der Oberfläche eine andere Welt gibt, und je tiefer man gräbt, desto andere Welten“, erklärte Lynch einmal über die Erkundung des Wohnhauses seines Großvaters in Brooklyn. „Ich wusste es als Kind, aber ich konnte den Beweis nicht finden. Es war nur ein Gefühl. Es gibt etwas Gutes im blauen Himmel und in den Blumen, aber auch eine andere Kraft – ein wilder Schmerz und Verfall – begleitet alles. Wie bei Wissenschaftlern: Sie beginnen an der Oberfläche von etwas und beginnen dann mit der Erforschung. Sie kommen zu den subatomaren Teilchen und ihre Welt ist jetzt sehr abstrakt. In gewisser Weise sind sie wie abstrakte Maler.“

Ganz gleich, ob er die Seifenoper mit unheimlichen Bergstädten untergräbt oder mit aufgerissenen Ohren am Voyeurismus herumkaut, Lynch gräbt und knackt immer an jeder Oberfläche, von der wir vielleicht wussten oder nicht, dass sie überhaupt existiert. Wir verstehen zwar nicht immer ganz, womit er zu kämpfen hat – sehen Sie: jeder, der an „2006“ beteiligt war oder ihn gesehen hat Inlandreich – Es ist unmöglich, nicht zumindest zu bewundern, was er auf die Leinwand gebracht hat. Bei jedem Durchgang bietet Lynch ein göttliches Erlebnis, und daher gibt es kaum einen Filmemacher, der eine vollständige Analyse mehr verdient hätte.

Um es mit Frank Booth zu sagen: „Auf David!“

— Michael Roffmann