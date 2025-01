Eno ist ein neuer Dokumentarfilm, der einen innovativen Blick auf das Leben und die Karriere des legendären Musikers und Produzenten Brian Eno wirft. Der Film, der letztes Jahr bei seiner Premiere in Sundance das Publikum fesselte, soll nun sein weltweites Streaming-Debüt mit einem besonderen Livestream-Event geben. 24 Stunden von EnoAbfahrt am 24. Januar um 12:00 Uhr EST. Wir verlosen ein (1) Ticket für den Livestream, zusammen mit einer Vinyl-Kopie des offiziellen Soundtracks des Films. Treten Sie unten ein oder klicken Sie hier!

Regie: Gary Hurstwit, 24 Stunden von Eno ist der weltweit erste generative Spielfilm und die erste karriereübergreifende Dokumentation über Eno. Hustwit übernahm Enos kreative Praktiken und stützte sich auf stundenlanges, nie zuvor gesehenes Filmmaterial, unveröffentlichte Musik und Interviews mit Eno, um eine Collage zusammenzustellen; gespeist durch eine vom Menschen codierte generative Software, die vom Digitalkünstler Brendan Dawes mitentwickelt wurde, jede Ausstellung von 24 Stunden von Eno ist einzigartig, mit Milliarden von Kombinationen zwischen der Auswahl der Szenen im Film, ihrer Reihenfolge und der sie untermalenden Musik.

Das globale Livestream-Event wird den kreativen Geist von Eno aufrechterhalten, indem es ein 24-Stunden-Film-, Kunst- und Musikerlebnis bietet. Den ganzen Tag über werden mehrere einzigartige Wiederholungen des Dokumentarfilms in allen Zeitzonen gezeigt, dazu kommen weitere generative Videostücke wie „Nothing Can Ever Be the Same“ und die Biennale von Venedig Eno Prequel-Installation der Digitalkünstler Brendan Dawes und Hustwit, zusammen mit Diskussionen, besonderen Gästen und Aufnahmen hinter den Kulissen.

Tickets für das Livestream-Event können auf der Website von Oh You Pretty Things erworben werden, aber auch auf unserer Ein (1) Gewinner des Gewinnspiels erhält eine Freikarte sowie eine Vinyl-Kopie des Offiziellen Eno Soundtrackmit 17 Liedern aus Enos illustrer Karriere. Neben drei unveröffentlichten Titeln enthält der OST Enos Zusammenarbeit mit David Byrne, John Cale, Fred Again … und mehr.

Treten Sie unten ein oder klicken Sie hier und schauen Sie sich den Trailer an Eno voraus.

