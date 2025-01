Während er seine Amtszeit weiter ausfüllt, hat Donald Trump Jon Voight, Mel Gibson und Sylvester Stallone zu „Sonderbotschaftern“ an einem „großartigen, aber sehr unruhigen Ort“ ernannt: Hollywood, Kalifornien.

In einer Erklärung gegenüber Truth Social am Donnerstag kündigte Trump an, dass das Trio aus langjährigen Unterstützern und erfahrenen Schauspielern/Filmemachern als „Sondergesandte für mich fungieren wird, um Hollywood, das in den letzten vier Jahren viele Geschäfte ins Ausland verloren hat, wieder ins Ausland zu bringen.“ , ZURÜCK – GRÖSSER, BESSER UND STÄRKER ALS JE ZUVOR!“

„Diese drei sehr talentierten Leute werden meine Augen und Ohren sein, und ich werde tun, was sie vorschlagen“, fügte Trump hinzu. „Es wird wieder, wie die Vereinigten Staaten von Amerika selbst, das Goldene Zeitalter Hollywoods sein!“

Alle drei Prominenten haben sich in den letzten Jahren mit Trump angefreundet. Voight ist ein langjähriger Unterstützer und nannte den gewählten Präsidenten „den größten Präsidenten seit Lincoln“ und wurde während Trumps erster Amtszeit – zwei Jahre nach seinem Amtsantritt – der erste Empfänger der National Medal of the Arts.

Stallone lehnte Trumps Angebot ab, die National Endowment for the Arts im Jahr 2016 zu leiten, stellte ihn jedoch letztes Jahr bei einer Mar-a-Largo-Veranstaltung nach der Wahl vor, indem er ihn den „zweiten George Washington“ nannte. Gibson, der einst wegen antisemitischer und rassistischer Beschimpfungen von Hollywood auf die schwarze Liste gesetzt wurde, brachte letztes Jahr seine Unterstützung für Trump zum Ausdruck und sagte, Kamala Harris habe „den IQ eines Zaunpfahls“.

Stallone, 78, spielt derzeit die Hauptrolle Tulsa-König und sein Die Familie Stallone Reality-Show auf Paramount+ und war Co-Autor des kommenden Jason Statham-Films unter der Regie von David Ayer Ein arbeitender Mann. Voight, 86, erschien kürzlich in der Reagan Biopic mit Dennis Quaid in der Hauptrolle sowie der Mega-Flop Megalopolisfür den Francis Ford Coppola absichtlich „abgesagte“ Schauspieler besetzte. Gibson, 69, führte Regie bei Mark Wahlberg im kommenden Action-/Thriller „Gefangen in einem Flugzeug“. Flugrisikound arbeitet für ein Jahr an der digitalen Entalterung von Jim Caviezel Die Passion Christi Folge.

Gibson verlor kürzlich auch sein Haus in Malibu bei den Waldbränden in LA. Irgendwie bezweifeln wir, dass er Trump davon überzeugen wird, die Katastrophenhilfe zu entpolitisieren, während er, wie wir annehmen, daran arbeitet, Hollywood zur dominanten Studiokontrolle und den ausbeuterischen Praktiken des „Goldenen Zeitalters“ zurückzubringen. Wissen Sie, MHGA.