„Number One on Netflix“ ist eine wöchentliche Spotlight-Sendung zu dem, was derzeit beim beliebtesten Streaming-Dienst der Welt am beliebtesten ist. Manchmal ist es ein Film. Manchmal ist es eine Fernsehsendung. Was auch immer es ist, viele Leute beobachten es offensichtlich und wir werden versuchen, mit einem kurzen Rückblick zu verstehen, warum. Heute schauen wir uns den französischen Actionthriller an Ad Vitam.

Franck (Guillaume Canet) ist ein Polizist mit echten Spezialfähigkeiten, der seine Frau Léo (Stéphane Caillard) kennengelernt hat, als sie beide in Frankreich als Auszubildende arbeiteten Gendarmerie. Nach 10 Jahren ihrer Beziehung ist Léo schwanger und das glückliche Paar freut sich darauf, sein Erstgeborenes willkommen zu heißen … bis bewaffnete Männer in ihr Haus einbrechen, Léo entführen und Franck einige Verbrechen anhängen. Jetzt ist Franck auf der Flucht und versucht, sich von den Behörden fernzuhalten und gleichzeitig die Frau zu retten, die er liebt.

Für einen Verschwörungsthriller handelt es sich um eine recht unkomplizierte Inszenierung mit einer klaren emotionalen Einbindung, die einen großen Teil des Grundes ausmacht Ad Vitam (Lateinisch für „Zum Leben“) hat sich seit seiner Veröffentlichung letzte Woche einen festen Platz in den Top 10 von Netflix weltweit gesichert. Ja, es ist ein französischer Thriller, aber seine internationale Reichweite wird durch die Synchronisation ermöglicht, die in 19 verschiedenen Sprachen verfügbar ist (ich habe die englische Synchronisation ausprobiert, und sie war im Großen und Ganzen ziemlich solide).

Wirklich, Sie könnten diesen Film morgen auf Englisch mit Liam Neeson in der Hauptrolle neu drehen – obwohl es angesichts von Neesons Alter vielleicht besser wäre, wenn es eine schwangere Tochter wäre. Es gibt durchweg solide Action mit Sequenzen, die in ihrer Albernheit ein wenig an James Bond erinnern. Kennen Sie diese motorisierten Gleitschirme, die im Grunde nur aus einem riesigen Ventilator bestehen, der an einem Fallschirm und einem Stuhl befestigt ist? Gegen Ende des Films unternimmt Franck eine gewagte Flucht auf einem.

Ad VitamDer bemerkenswerteste Fehler ist die Art und Weise, wie der Film in die Zeit zurückspringt, um einen längeren Rückblick auf die Tage von Franck und Léo im Training zu ermöglichen. Der anfängliche Aufbau der ersten 15 Minuten ist überzeugend genug, um das zu tolerieren … (überprüft Notizen) fünfundvierzig Minuten von Rückblenden und Aufbauten, die folgen, aber der Film erholt sich nie wirklich von diesem Schwungverlust. Es erinnert an einen oft missbrauchten Tropus – einen Film oder eine Episode mit einer extremen Action-Sequenz zu eröffnen, bevor man auf „48 Stunden früher“ zurückblickt, um darzulegen, warum das alles passiert ist – aber nicht besonders gut umgesetzt.

Ungefähr zur vollen Stunde wird jedoch das volle Ausmaß der Verschwörung klar, und in den verbleibenden 30 Minuten gelingt es, die Handlung am Laufen zu halten, vor allem dank des Engagements von Guillaume Canet, einem in Frankreich etablierten Schauspieler, Autor und Regisseur. Er sorgt für eine sympathische Hauptrolle, mit einem Gesicht, das ein wenig an Patrick Dempseys Funkeln erinnert (falls Ihnen das etwas bringt). Bei den Nebendarstellern gibt es keine wirklichen Durchbrüche, obwohl Stéphane Caillard vor allem als Frau im dritten Trimester, die immer noch ordentlich in den Arsch treten kann, ziemlich überzeugend zu sein scheint.

Während Ad Vitam Es ist vielleicht nicht das Beste, was Netflix zu bieten hat, aber es fühlt sich auf jeden Fall etwas frischer an als die andere große Veröffentlichung der Plattform an diesem Wochenende, die Actionkomödie von Jamie Foxx/Cameron Diaz Zurück in Aktion. (Die ersten 15 Minuten sind schmerzhaftes Malen nach Zahlen – ein 10-Jähriger könnte jeden Handlungsschlag vorhersagen, bevor er kommt.)

Ad Vitam Letztlich fühlt es sich so an, als ob es von einer Eigenart eines solchen Rankings profitiert: dem Neugierfaktor, der mit einem möglicherweise unbekannten Titel auf dem Spitzenplatz einhergeht. „Warum steht der Film, von dem ich noch nie zuvor gehört habe, auf Platz eins der Liste? Ich schätze, ich sollte es mir ansehen, um es herauszufinden“, denkt der Gelegenheitszuschauer und nimmt an einem sich selbst fortsetzenden Kreislauf teil, der die Platzierung des Films an der Spitze sichert.

Dennoch bestätigt sein Erfolg in der Rangliste – laut Tudum wurde er diese Woche 17,1 Millionen Mal angesehen und war nicht nur in Amerika, sondern in 30 anderen Ländern der Film Nr. 1 – eine Bestätigung für die zunehmende Reichweite von Netflix als wirklich globale Plattform. Ja, die anderen Filme in den Top 10 der USA sind alle amerikanisch, einschließlich des Jämmerliches Ich Filme, Hauptverkehrszeit und seine Fortsetzung sowie die Metakomödie von Nicolas Cage Das unerträgliche Gewicht enormen Talentsaber am Ende des Tages, wenn Sie auf Ihrer Couch sitzen, ist eine gute Geschichte eine gute Geschichte.

Ad Vitam wird jetzt auf Netflix gestreamt.