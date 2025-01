Der legendäre Filmemacher David Lynch starb am 16. Januar im Alter von 78 Jahren. Künstler, Kreative und Mitglieder der Filmgemeinschaft im Allgemeinen nutzten die sozialen Medien, um ihre Dankbarkeit für Lynchs visionäres, einzigartiges Werk auszudrücken.

Der langjährige Mitarbeiter und Freund Kyle MacLachlan schrieb auf Instagram eine ausführliche Hommage und sagte, er verdanke „meine gesamte Karriere und eigentlich mein Leben“ Lynchs Vision. „Ich werde ihn mehr vermissen, als meine Sprache und mein Herz es ertragen können“, sagte er. „Meine Welt ist umso voller, weil ich ihn kannte, und umso leerer, seit er weg ist.“

Naomi Watts, die die Hauptrolle spielte Mulholland DriveSie sagte, ihr „Herz ist gebrochen.“ Sie fügte hinzu: „Ohne ihn wird die Welt nicht mehr dieselbe sein. Seine kreative Betreuung war wirklich kraftvoll. Er hat mich bekannt gemacht.“

In einer Stellungnahme dazu Der Hollywood-Reportersprach Steven Spielberg über seine eigene Beziehung zu Lynch. „Blauer Samt, Mulholland DriveUnd Elefantenmann definierte ihn als einen einzigartigen, visionären Träumer, der Filme drehte, die sich handgemacht anfühlten“, sagte er. „Ich habe David kennengelernt, als er John Ford spielte Die Fabelmans. Hier war einer meiner Helden – David Lynch spielte einen meiner Helden. Es war surreal und schien eine Szene aus einem von Davids eigenen Filmen zu sein. Die Welt wird eine so originelle und einzigartige Stimme vermissen. Seine Filme haben den Test der Zeit bereits bestanden und werden es auch immer tun.“

Regisseur Ron Howard bedankte sich für die Person, die er „einen gnädigen Mann und furchtlosen Künstler, der seinem Herzen und seiner Seele folgte“ nannte. Howard bemerkte auch, dass David Lynch „bewiesen hat, dass radikale Experimente unvergessliches Kino hervorbringen können“.

„RIP David Lynch“ Wächter der Galaxis Regisseur James Gunn teilte mit Twitter. „Du hast so viele von uns inspiriert.“

Jane Schoenbrun, unsere Filmemacherin des Jahres 2024 und Regisseurin von Ich sah den Fernseher leuchtendrückten ihren Dank an den Regisseur aus, dessen Arbeit einen grundlegenden Bezugspunkt für den Durchbruchfilm darstellte. „Er war der Erste, der mir eine andere Welt zeigte, eine wunderschöne Welt voller Liebe und Gefahr, die ich spürte, aber noch nie außerhalb des Schlafes gesehen hatte“, verrieten sie. „Danke, David, dein Geschenk wird für den Rest meines Lebens nachwirken.“

Mulholland Drive Die Schauspielerin Lee Grant erinnerte sich an den Nervenkitzel der Zusammenarbeit mit Lynch, nachdem sie „fasziniert“ war Zwillingsgipfel. „Als mir die Chance geboten wurde, einen Tag lang mit ihm zusammenzuarbeiten, nutzte ich die Gelegenheit, um zu sehen, wie ein solcher Geist dirigierte“, sagte sie. „Es war ein Tag am Mulholland Drive. Er war tatsächlich ein einzigartiger Künstler.“

Questlove of The Roots hat auf Instagram eine herzliche Hommage gepostet. „Lynch war der erste Mensch/Kreative, der betonte, wie wichtig es ist, sich nicht zu überarbeiten, sich Zeit zum Durchatmen und Meditieren zu nehmen und nach kreativen Wegen zu suchen, die nicht in meiner Komfortzone liegen (er war mein kreativer Leitstern für die …). Etwas zum Essen Buch aus dem Jahr 2016)“, verriet er. „Mir gefiel es, mich immer zu seinen Veranstaltungen und Partys einzuladen und die Bedeutung der Selbstfürsorge wirklich zu betonen. Danke schön.“

Schauspieler Patton Oswalt, ein bekannter Fan von Lynchs Film Radiergummisprach über die eigenwillige Filmografie des Filmemachers. „David Lynch, RIP“, schrieb er. „Zumindest hat mir das das Pferd mit dem Fez gerade* im Traum erzählt (*rückwärts und auf Schwedisch).“

Chris Stein von Blondie veröffentlichte ein Foto von Lynch auf der Bühne und erinnerte sich an eine Veranstaltung im Jahr 2016, bei der der Filmemacher einen Monolog über seine Liebe zu Holz hielt. Der Musikproduzent Flying Lotus mischte sich ein und bezeichnete Lynch als seinen „Helden“. „Einer der weltweit größten Künstler aller Zeiten … Er wusste es“, sagte er auf Twitter.

Der Filmemacher Damien Leone, der Schöpfer des Schrecklicher Franchise, sagte, er sei „wirklich am Boden zerstört“ über den Verlust und nannte Lynch „einen der größten und faszinierendsten Künstler/Filmemacher/Ikonen“ unserer Zeit.

Videospielautor und Regisseur Sam Lake, dessen Alan Wake Die Spiele seien stark von der von David Lynch entwickelten visuellen Sprache inspiriert, spiegelte diese Meinung wider. „David Lynch war eine große Inspiration für mich und hatte großen Einfluss auf meine Arbeit“, schrieb er auf Twitter. „Ruhe in Frieden.“

Der Drehbuchautor Brian Lynch (kein Verwandter) schrieb einfach: „David Lynch war der Größte.“

