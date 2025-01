Das Rock Fest – das große jährliche Heavy-Music-Treffen in Cadott, Wisconsin – hat sein Programm für 2025 enthüllt. Das dreitägige Festival wird von Rob Zombie, Five Finger Death Punch und Bad Omens als Headliner angeführt und umfasst außerdem Künstler wie Knocked Loose, Marilyn Manson, Three Days Grace, Ja Rule, Poppy, In This Moment und mehr.

Das diesjährige Festival findet vom 17. bis 19. Juli statt. Dreitageskarten sind auf der offiziellen Website des Festivals erhältlich. Fans können auch über StubHub nach Pässen suchen, wo Ihr Kauf durch das Fan Protect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert ist.

Zu Rob Zombies Auftritt am Donnerstag (17. Juli) gehören Knocked Loose, Slaughter to Prevail, Architects, Crossfade, Kublai Khan TX, The Plot in You, Taproot und mehr.

Am Freitag (18. Juli) wird Five Finger Death Punch ein Line-up anführen, zu dem unter anderem Marilyn Manson, In This Moment, Nothing More, Yelawolf und August Burns Red gehören.

Bad Omens wird das Festival am Sonntag (19. Juli) abschließen und einen Tag abschließen, an dem auch Three Days Grace, Ja Rule, Poppy, We Came As Romans, Sick Puppies und mehr zu sehen sein werden.

Frühankömmlinge können sich am Mittwochabend (16. Juli) einen besonderen „Bonus Bash“ mit Eve 6, Drowning Pool, Born of Osiris und anderen ansehen.

Das vollständige Rock Fest-Lineup finden Sie im Poster unten.