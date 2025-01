Der neue Red-Band-Trailer zu Osgood Perkins‘ kommender Verfilmung von Stephen Kings Der Affe ist angekommen. Sehen Sie sich den Clip unten an.

Basierend auf Kings gleichnamiger Kurzgeschichte aus dem Jahr 1980, Der Affe wurde produziert von Gesehen Schöpfer James Wan und die Hauptrollen Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood und andere. Der Film wird am 21. Februar über Neon in den Kinos uraufgeführt, die bereits letztes Jahr mit Perkins zusammengearbeitet haben Langbeine.

„Als die Zwillingsbrüder Bill und Hal (beide gespielt von James) das alte Affenspielzeug ihres Vaters auf dem Dachboden finden, beginnt eine Reihe grausamer Todesfälle“, heißt es in der offiziellen Logzeile. „Die Geschwister beschließen, das Spielzeug wegzuwerfen und ihr Leben weiterzuleben, wobei sie sich im Laufe der Jahre auseinander entwickeln.“

Der Affe ist nicht die einzige bevorstehende Adaption einer von Kings Geschichten. Im Oktober wurde bekannt gegeben, dass Mike Flanagan sich entwickelt Carrie als Serie für Amazon und später im Jahr 2025 als Verfilmung von Der rennende Mann stammt von Regisseur Edgar Wright.

In anderen King-Nachrichten kündigte der beliebte Schriftsteller kürzlich die Schließung seiner drei in Maine ansässigen Radiosender an und verwies auf den Wunsch, „seine geschäftlichen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen“.