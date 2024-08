Furiosa ist endlich auf dem Weg nach Hause. Am 16. August Furiosa: Eine Mad Max-Sagadas Prequel des visionären Regisseurs George Miller aus dem Jahr 2024, wird auf Max gestreamt. Für Fans physischer Medien ist die Veröffentlichung des Films in 4K Ultra HD und Blu-ray für den 13. August geplant. Er kann jetzt über Amazon vorbestellt werden.

Angesiedelt in der dystopischen Welt der Verrückter Max Franchise, Furiosa: Eine Mad Max-Saga In „Furiosa“ ist Anya Taylor-Joy zu sehen, eine Rolle, für die Charlize Theron im Film von 2015 viel Lob von den Kritikern erhielt. Taylor-Joy ist in dem Film neben Chris Hemsworth zu sehen, der einen durchgeknallten Feind spielt, der als Warlord Dementus bekannt ist.

In den Fußstapfen von Tom Hardys Zeit die Titelrolle, als er weniger als 100 Zeilen hatte in Mad Max: Fury RoadTaylor-Joy sprach nur 30 Zeilen Dialog während der gesamten Laufzeit von Furiosa: Eine Mad Max-Saga.

Obwohl der Film nicht ganz den Kassenerfolg hatte, den sich Warner Brothers erhofft hatte, Furiosa wurde von Kritikern und Publikum, das es ins Kino geschafft hat, gut aufgenommen. Lesen Sie hier noch einmal Liz Shannon Millers begeisterte Kritik des Films und sehen Sie, wo Furiosa: Eine Mad Max-Saga ist auf unserer Liste der besten Filme des Jahres gelandet.