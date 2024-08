Outside Lands arbeitet mit Amazon Music zusammen, um einige der Sets dieses Wochenendes live auf Prime Video und Twitch zu streamen.

Der Livestream wird täglich ab 13:00 Uhr PDT ausgestrahlt. Der Zeitplan der Künstler wird jeden Morgen auf dem Instagram-Konto von Amazon Music bekannt gegeben.

Das diesjährige Outside Lands-Programm findet im Golden Gate Park in San Francisco statt und umfasst die Headliner Tyler, the Creator, The Killers und Sturgill Simpson sowie ein spezielles Country-Musik-Set von Post Malone und einen seltenen Live-Auftritt von Grace Jones. Weitere bemerkenswerte Acts sind Chappell Roan, The Postal Service, Kaytranda, Slowdive, Jungle, Victoria Monét, Romy, Tyla, BADBADNOTGOOD, Kevin Abstract, Killer Mike, The Last Dinner Party, Real Estate, Amyl and the Sniffers, The Japanese House, Ben Howard, Wisp und mehr.