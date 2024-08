Diese Rezension war Teil unserer Berichterstattung über das Sundance Film Festival 2024. Sie wurde für die Kinoveröffentlichung erneut veröffentlicht.

Der Pitch: Sam (Lily Collias) ist für ihr Alter sehr weise, ein 17-jähriges Mädchen mit einem gesunden Kopf auf den Schultern und einer angeborenen Fähigkeit, die Menschen um sie herum wahrzunehmen und zu beobachten. Sie hat sich auf eine dreitägige Wanderung in den Catskills vorbereitet, zusammen mit ihrem über fünfzigjährigen Typ-A-Vater Chris (James Le Gros) und seinem schnippischen lebenslangen Freund Matt (Danny McCarthy). Beide Männer sind geschieden – Chris ist schon Jahre älter und hat jetzt eine neue, jüngere Frau, während Matt mitten in seiner eigenen chaotischen Trennung steckt – und Matts Sohn beschließt in letzter Minute, die Reise abzusagen, da er immer noch wütend auf seinen Vater ist.

Damit bleibt Sam allein mit diesen beiden älteren Männern, die durch den Wald ziehen, ihre Egos aneinander stoßen und über ihre vergangenen Erfolge und gegenwärtigen Misserfolge grübeln. Die ganze Zeit über hört Sam zu, beobachtet und fungiert als unwissender Schiedsrichter bei den verstohlenen Versuchen dieser Männer, tiefgründiger zu werden. Es ist eine ruhige, unaufdringliche Reise, die Sam dazu bringen wird, beide Männer in einem unwiderruflich neuen Licht zu sehen.

Wie sind Sie so weise geworden? In den ersten Minuten wiegt einen das Spielfilmdebüt der Drehbuchautorin und Regisseurin India Donaldson in falscher Sicherheit – der klagende Folk-Gitarren-Soundtrack, Wilson Camerons üppige, lebendige Kameraführung, die das satte Grün und die plätschernden Bäche der Catskill Mountains einfängt. Dieses Gleichgewicht spiegelt sich in Sams Perspektive wider: Collias spielt sie als ruhige und aufmerksame Frau, die immer in der Lage ist, mit den emotionalen und praktischen Bedürfnissen ihres passiv-aggressiven Vaters umzugehen – eine Fähigkeit, die sie im Laufe der Jahre offensichtlich entwickelt hat. Für Mädchen wie Sam ist es mehr als nur Kollegialität, die „Gute“ in der Familie zu sein; es ist ein Überlebensmechanismus, der sich in den subtilen verbalen Tauziehen im gesamten Film widerspiegelt.

Wie Sam lässt Donaldson die verschiedenen Dramen von Guter spielen sich in den turbulenten Gesprächen zwischen Chris und Matt ab, zwei Jungs, die selbst nach Jahrzehnten voller Lebensentscheidungen und verkümmerten Ambitionen in eine vertraute brüderliche Dynamik verfallen. Chris ist der typische Wandervater, der von den richtigen Rucksack-Prozeduren besessen ist und andere dazu drängt, das zu tun, was er will. Matt hingegen ist ein untrainierter Trottel, der sein Leben lang eindeutig auf dem Charme eines Studentenverbindungsmitglieds geruht hat und sich den Konsequenzen seiner Fehler stellen muss.

In der Mitte des Films fangen sie drei jüngere Männer ab, die mit ihnen ihr Lager aufschlagen. Die Atmosphäre stinkt geradezu nach Testosteron, als die beiden älteren Männer den Jungs gegenüberstehen, die sie so gerne wieder sein möchten. Diese beiden Männer haben eine Art mitleiderregende Nähe, Männer, die nie gedacht hätten, dass sie alt werden müssten, und die jetzt, da sie dort sind, nicht wirklich wissen, was sie tun sollen. Le Gros und McCarthy spielen diese Töne gut, die verbliebenen Glutreste einer engen Freundschaft werden durch ihre eigene angeborene Feigheit auf die Probe gestellt.

Spazierengehen ist cool. Ich liebe Spazierengehen: Mittendrin steht Collias, eine brillante, selbstbewusste Darstellerin, deren größtes Talent darin liegt, ihren Partnern zuzuhören. Ihre forschenden Augen und ihr schiefes Lächeln erinnern an eine junge Winona Ryder, während sie gleichzeitig innere Schmerzen und Verrat verbirgt wie Sidney Flanigan in Nie Selten Manchmal Immer. Jede Geste, jede Zeile hat eine immense psychologische Bedeutung und vermittelt die Reise eines Mädchens, das erkennt, dass es wenig Sicherheit oder Belohnung bietet, wenn es einfach mit dem Strom schwimmt. Nur wenige Schauspieler erregen so viel Interesse, während sie nach außen hin so wenig tun, und das ist ein Beweis für Collias‘ Innerlichkeit und Donaldsons klare Beherrschung der Schauspieler.

Es hilft natürlich, dass das Drehbuch auf die richtige Weise zügig und naturalistisch ist und kleine, aber tiefgründige Details über das Leben der Charaktere in stiller Verzweiflung ans Licht bringt. Der Wald ist eine perfekte Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen, aber Guter unterstützt die Idee, dass Sie all diese Dämonen einfach mit in die Wildnis bringen. Als sich der gesamte Film um eine einzige Szene dreht – sogar um eine einzige Zeile –, bemerken Sie kaum, dass sie kommt, genau wie Sam. Und die stillen Folgen dieses Moments sind eindringlich und entstehen nicht aus Konfrontation, sondern aus Untätigkeit.

Das Urteil: Es ist verlockend, nach Sundance zu kommen und dort große, explosive Debüts zu sehen, die geradezu nach Aufmerksamkeit schreien und die spektakuläre Auftritte großer Stars oder eigenwillige Ton- oder Genrewechsel bieten. Guter bietet das Gegenteil davon, einen Film, der seine ganze Verbrennung eng zusammengerollt und unter Kontrolle hält. Von Anfang an beherrscht Donaldson Tempo und Stille hervorragend und legt die Verzweiflung des mittleren Alters (und wie es für diejenigen aussieht, die ihr Leben noch vor sich haben) mit kaum mehr als einer Geste oder einer Nahaufnahme offen. Es ist ein umwerfendes Debüt für sie und Collias, und es wird spannend zu sehen sein, was beide mit der Dynamik anfangen können, die ein Film wie dieser bieten kann.

Wo es zu sehen ist: Gut Eins Premiere beim Sundance Film Festival 2024. Der Film wurde am 9. August von Metrograph Pictures in die Kinos gebracht.

Anhänger: