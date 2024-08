Huey Lewis wird in einer fiktionalisierten Version seines Lebens, die derzeit bei Fox entwickelt wird, mit dem Titel Was geschah mit Huey Lewis?. Der Sänger wird auch ausführender Produzent der halbstündigen Ein-Kamera-Komödie sein, die beschrieben wird als Zügel deinen Enthusiasmus-Stil-Show.

Laut Deadline soll das Projekt von Lewis‘ langjährigem Freund Jimmy Kimmel koproduziert werden. Das Drehbuch stammt von Kirker Butler (Nur Morde im Gebäude), der auch als ausführender Produzent fungieren wird.

Im Jahr 2018 gab Lewis bekannt, dass er aufgrund der Menière-Krankheit begonnen habe, sein Gehör zu verlieren. Was geschah mit Huey Lewis? wird als unbeschwerte Darstellung dieser aktuellen Phase seines Lebens beschrieben, die von „seiner co-abhängigen Familie und exzentrischen Promi-Freunden“ geprägt ist. Dies wird nicht Lewis‘ erster Ausflug in die Schauspielerei sein – er übernahm die Rolle des Billy Flynn in Chicago im Jahr 2005 und wiederholte die Rolle im folgenden Jahr. Was Sitcom-Arbeit angeht, hatte er eine wiederkehrende Rolle in Heiß in Clevelanddie sechs Staffeln lang lief.

Anfang des Jahres erschien ein Musical, das von der Diskographie von Huey Lewis & the News inspiriert war, mit dem Titel Das Herz des Rock & Rollwurde am Broadway eröffnet. Lewis war kürzlich auch Die Geschichte hinter dem Lied um über „Ich möchte ein neues Medikament“ zu diskutieren.