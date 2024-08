Rachael Lillis, die sowohl Misty als auch Jessie in verschiedenen Pokémon Projekte, ist im Alter von 46 Jahren gestorben.

Lillis starb am 10. August, nachdem bei ihr im Mai Brustkrebs diagnostiziert worden war. Ihr Tod wurde heute (12. August) durch einen Twitter-Post von Veronica Taylor bekannt gegeben, die Ash Ketchum in der Pokémon Franchise.

„Mit schwerem Herzen muss ich die Nachricht vom Tod von Rachael Lillis mitteilen“, schrieb Taylor. „Sie hat unsere Samstagvormittage und die Stunden vor und nach der Schule mit ihrer wunderschönen Stimme, ihrem großartigen komödiantischen Timing und ihrem bemerkenswerten schauspielerischen Können erfüllt.“

Taylor fuhr fort: „Rachael war ein außergewöhnliches Talent, ein strahlendes Licht, das durch ihre Stimme strahlte, egal ob sie sprach oder sang. Sie wird für immer für die vielen animierten Rollen in Erinnerung bleiben, die sie spielte … Rachael war so dankbar für all die großzügige Liebe und Unterstützung, die ihr während ihres Kampfes gegen den Krebs zuteil wurde. Es hat wirklich einen positiven Unterschied gemacht. Ihre Familie möchte Ihnen ebenfalls danken, da sie sich diese Zeit nimmt, um privat zu trauern. Eine Gedenkfeier ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.“

Lillis war vor allem für ihre Rollen als Arenaleiterin Misty und Team Rocket-Mitglied Jessie in der Fernsehserie bekannt. Pokémon Serie sowie deren zahlreiche Film-Ableger. Sie sprach auch das Pokémon Jigglypuff, das im gesamten Franchise auftrat, darunter 2019 in Detektiv Pikachu und die Super Smash Bros. Videospiele.

Außerhalb der Pokémon Universum, lieh Lillis ihr Talent mehreren anderen Eigenschaften, von zusätzlichen Anime-Serien wie Genshiken Und Jäger × Jäger zu Videospielen wie Pac-Man und die Geisterabenteuer Und Lego Jurassic World.

„Ich hatte das Glück, Rachael als Freundin zu kennen. Sie war bis zum Schluss grenzenlos freundlich und mitfühlend. Sie hatte einen großartigen Sinn für Humor, es war wunderbar, mit ihr zusammen zu sein, sie war unglaublich intelligent und hatte ein großartiges Gedächtnis. Sie hat hart gearbeitet und sich sehr gekümmert“, schrieb Taylor in einem weiteren Beitrag. „Ich bin mir nicht sicher, wie diese sehr dunkle Leere gefüllt werden soll, jetzt, da ihr Licht nicht mehr darin leuchtet. Wie die Sternschnuppen in den Perseiden war Rachael ein großartiges Wunder und wirklich etwas Besonderes. Sie strahlte hell und verschwand zu früh. Sie wird für immer in unseren Erinnerungen weiterleben.“

