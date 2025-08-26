Die neue FX -Serie Alien: Erdeals Folge Derzeit verfolgt jede Woche einige eklektische Musikoptionen, darunter Nina Simone und TV in der Radio Nadel Drops and End Credits Songs von Metallica, Black Sabbath und mehr. Aber eines der Geheimnisse der Show (bis jetzt) ​​ist eine eindringliche Aufruf des cremefarbenen Songs „Strange Brew“, das nur wenige Sekunden als Eröffnungsstinger zu Beginn jeder Folge zu hören ist – und dient als Haupttitel der Show.

Wie sich herausstellt, ist das Cream -Cover ein Originalstück, das vom Serienkomponisten Jeff Russo und dem Show -Schöpfer Noah Hawley erstellt wurde, der den Gesang aufführt. Wie Russo erzählt FolgeHawley hatte erwähnt, dass das „seltsame Brauen“ -Lyric „Kill What’s in You“ „sehr propos von dem war, was wir taten, und fühlten sich in Bezug auf, während sie diskutierten, wie sie jede Episode geöffnet würden. Dann fand Hawleys Anfrage einen Weg, den Original -Cream -Song mit dem Ton zu zerdrücken, der sich ansonsten mit der Originalmusik der Show befand.

Hawley war zu Beginn seiner Karriere in einer Band namens Base Nation, und Russo sagt: „Einer der Gründe, warum wir eine so großartige musikalische Volksmenge zwischen uns haben, ist, dass er dieses Wortschatz hat, damit wir auf eine Weise über Musik sprechen können, über die ich nicht mit anderen Filmemachern sprechen kann – es sei denn, sie sind zufällig Musiker.“

Russo konsultierte sofort mit dem Musikleiter Maggie Phillips, um herauszufinden, wie man die Genehmigung von Creme zur Deckung des Songs erhält, eine Art Anfrage, die sie gewohnt ist, von den beiden Männern zu erhalten. „Jeff und Noah, wenn sie ins Studio kommen und dies tun, ist es immer das Huhn vor dem Ei, weil ich der Meinung bin:“ Nun, ich weiß nicht, wie ich es tun werde, was die Freigabe ist „, sagt Phillips. „Aber es kam alles wie Magie für diesen zusammen.“

Um sicherzustellen, dass sie die Rechte „Strange Brew“ erhalten könnten, ließ das Produktionsteam Hawley einen Brief an Eric Clapton schreiben, einen Brief, der Details wie Hawley enthielt, nachdem er in dem Monat geboren worden war, in dem „Strange Brew“ veröffentlicht wurde, und der spezifische Lyric, der ihre Anfrage inspirierte:Alien: Erde). Das war das lyrische Zusammenhang und der Anstoß für die Verwendung des Songs für die Haupttitelsequenz. “

Zusätzlich zu dem sehr kurzen Songausbruch, der jede Episode eröffnet, haben Russo und Hawley ein Cover in voller Länge geschaffen, das am 29. August veröffentlicht wird, das laut Phillips völlig eigenständig ist. Phillips sagt, dass sie sich nicht sicher war, wie die volle Abdeckung funktionieren würde: Genauer gesagt, sie fragte sich, wie sie es klingen würden Ausländer-y, ohne es als „60er Jahre) psychedelisch wie das Original -Lied klingen zu lassen. „Was wirklich nicht in der musikalischen Umgangssprache der Show ist“, sagt Russo. „Nicht einmal in den Songs, die wir verwenden, erscheint es nicht wirklich.“

Für Phillips war die volle Abdeckung letztendlich eine erfolgreiche Anstrengung. „Ich war sehr, sehr vorsichtig. Die Texte funktionieren für die Haupttitelsequenz. Aber dann zum vollständigen eigenständigen Song zu bringen – wie werden Sie es übersetzen?“ sagt sie. „Und dann hat Noah es mir wie zwei Tage später geschickt. Ich dachte, heiliger Fick, sie haben es herausgefunden.“

Es ist weit vom ersten Mal, dass Hawley und Russo an Musik für eine FX -Serie zusammengearbeitet haben: 2018 veröffentlichten sie Es ist immer blau: Songs aus der Legionmit Cover von Songs wie The Who’s „Hinter Blue Eyes“, Tori Amos ‚“Cornflake Girl“ und einem weiteren Cream -Song „White Room“. Hawley und Russo arbeiteten auch auf einem Cover von „Niemand Leave Niemand außer dem Baby“ zusammen (ein Lied, das zuvor von Emmylou Harris, Alison Krauss und Gillian Welch für die Coen Brothers “ bedeckt war. O Bruder, wo bist du?) Das war in Fargo Staffel 2.

Russo bezeichnet es als „unsere Seit -Projektband – wir haben diese Band, in der wir diese Songs machen, und oft denke ich, dass wir beide absolut keine Ahnung haben, wie wir etwas tun werden oder was wir tun werden. Ich würde einfach irgendwie in das Studio gehen und es herausfinden und es herausfinden und -“ Russo nimmt sich einen Moment Zeit, um etwas Holz zu finden. “ – Und wir hatten ziemlich viel Glück, es auf den Kopf zu schlagen.“

„Und ich fühle mich immer wie der Manager der Band und versuche, alle in der Schlange zu halten“, fügt Phillips hinzu.

Russo lacht darüber. „Es ist eine wirklich tolle Analogie.“

Neue Folgen von Alien: Erde Premiere dienstags um 20:00 Uhr ET auf Hulu und um 20:00 Uhr ET/PT auf FX.

