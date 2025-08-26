Macaulay Culkin weiß, dass Sie immer noch Fragen haben Alleine nach Hauseund er ist bereit, sie zu beantworten.

Der Schauspieler hat eine 35 -jährige Jubiläums -Tour durch den klassischen Weihnachtsfilm angekündigt, mit den Vorführungen, gefolgt von Q & A mit Kevin McCallister selbst.

Holen Sie sich Macaulay Culkin -Tickets hier

Rechnete „eine nostalgische Nacht mit Macaulay Culkin“, die Alleine nach Hause Die Tour startet am 23. November in San Jose, Kalifornien, mit Daten für Städte, darunter San Diego, Austin und Tampa, bevor sie am 8. Dezember in Brooklyn, NY, auftreten. Sehen Sie sich die vollständige Reiseroute unten an und erhalten Sie hier Tickets.

„Ja, es ist diese Zeit. Ich mache ein paar Daten am Ende des Jahres“, schrieb Culkin in einem Instagram -Post, in dem die Tour angekündigt wurde. „Kommen Sie zu mir, während ich Ihre Kinder auf die Bühne ziehe, um uns für schreckliche Schwierigkeiten zu machen, und regale den Rest von Ihnen mit Joe Pesci -Geschichten. Nostalgische Feiertage gibt es im Überfluss!“ Siehe den Beitrag unten.

Anfang dieses Monats enthüllte der Schauspieler, welche Linien er im Film von 1990 improvisiert hat und welche er trotz der populären Meinung nicht tat.

Im April dieses Jahres, Allein nach Hause 2 Regisseur Chris Columbus enthüllte, dass er will, dass der Donald Trump -Cameo im Film entfernt wurde und erklärte: „Es ist dieser Fluch.“

Tourdaten allein zu Hause:

11/23 – San Jose, CA @ The San Jose Civic

11/24 – Oakland, CA @ Paramount Theatre Oakland

25.11.25 -San Diego, CA -@San Diego Civic Theatre

11/29 – Austin, TX @ Bass Concert Hall

30.11. – Grand Prairie, TX @ Texas Trust Cu Theatre

12/03 – Jacksonville, FL @ Florida Theatre Jacksonville

12/04- Tampa, FL@- Carol Morsani Hall in David A. Straz, Jr. Center für darstellende Künste

12/07 – Atlantic City, NJ @ Ovation Hall im Ocean Casino Resort

12/08 – Brooklyn, NY @ Kings Theatre