David Rysdahl setzte sich mit Kyle Meredith zusammen, um sich in FX zu graben Alien: Erdedie neueste Ausgabe der Ausländer Franchise. Bekannt für Rollen in Fargo Und OppenheimerRysdahl tritt in eine Geschichte ein, die Science-Fiction-Horror als Trojaner-Pferd für größere Fragen verwendet-KI, Umweltkollaps, Unternehmensgier, sogar die unordentliche Frage, ob die Menschheit es verdient, sich zu halten. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Für Rysdahl arbeite es danach erneut mit dem Schöpfer Noah Hawley Fargo bedeutete, mehr als nur einen Wissenschaftler zu spielen – er verkörperte ein Stück Hawley selbst. „Ich habe das Gefühl, einen Teil von Noah zu spielen“, erzählt er Meredith. „Arthur ist das Gewissen und das Herz von Alien: Erde. Wayne in Fargo War das für seine Familie, und Arthur ist das in dieser Geschichte. Beide sind Idealisten, die ihren Glauben und ihre Welt erschüttern lassen. “ Er lachte darüber, dass Hawley ihm eine einzeilige E-Mail schickte- „Du willst nach Thailand kommen?“ – und wusste, dass er wieder am tiefen Ende war.

Das tiefe Ende kommt natürlich mit dem Ausländer Das Gewicht der Franchise und ein moderner Terror. Rysdahl gab zu, dass die Show ihn genauso überdenken ließ wie die fiktive Zukunft. „Ich habe so viel Transhumanismus gelesen, Ray Kurzweil, all das“, sagt er. „Hat es mir Antworten gegeben? Nein. Aber es ließ mich meine Ängste in eine Rolle investieren und über die Warnungen meditieren. Sind wir das Monster? Aus vieler Arten sind wir. Das ist das, was an der Show so überzeugend ist – Sie stellen diese unangenehmen Fragen, während etwas Schreckliches Ihren Hals beeinträchtigt.“

https://www.youtube.com/watch?v=c9c647tiaxo

