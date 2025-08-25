In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track können Künstler die Leser durch jeden Song auf ihrem neuesten Album führen. In dieser Ausgabe bricht Sir Chloe in voller Länge in voller Länge auf. Schlucken Sie das Messer.

Sir Chloes Mischung aus Grunge und Shoegaze ist ein passender Auslass für ihre Wut auf ihrem zweiten Album. Schlucken Sie das Messer. Es schneidet und kraftvoll, aber auch kathartisch, nicht so sehr durchdrungen in seinen eigenen Wut, als es nach einem Ausweg sucht – zur Erleichterung.

„Ich stellte mir die Angst vor, die ich erlebt habe, als ich diese Platte als Passagier machte, der mit mir reiste. Sie saß wie ein tollwütiger Schimpanse auf meiner Brust und wisch Dana Foote. “Ich singe viel über die Sehnsucht nach Erleichterung in dieser Platte, denn lange konnte ich keine bekommen. Du musst es nur warten und gesund und perfekt und ruhig und lächelnd mit der Nase abgerissen sein. “

Die Aufzeichnung kommt eindeutig von einem Ort von großem emotionalem Umbruch für Foote. Während Schlucken Sie das Messer Vielleicht kommt sie nicht ganz heraus, dass sie das andere Ende vollständig herauskommt, und es schneidet alles mit einer geschärften Klinge alternativer Felsen durch, die beweist, dass Sir Chloe nicht einfach über den wischenden Schimpanse lächeln wird.

Lesen Sie den kompletten Track von Sir Chloe durch die Aufschlüsselung Schlucken Sie das Messer und streamen Sie die LP unten.

„Vergeben“:

Manchmal ist eine gruselige, beängstigende Erfahrung auf Sie. Es kann dich daran erinnern, dass es in dieser Welt Böses ist und in den Körpern von Fremden und Freunden lauert. Es kann auch nicht. Sie können fragen: „Warum ich?“ Nur um festzustellen, dass es keinen Grund gibt. Sie können auch nicht. Nach einer besonders gruseligen Erfahrung vertraute ich einer kleinen Gruppe vertrauenswürdiger Freunde. Einige meiner Lieben, die mit einer nicht erkennbaren gebrochenen Version von mir sprachen, schlug vor, dass ich verzeiht könnte.

Die Sache mit dem Vergeben ist, dass jeder es vorschlägt, aber nur wenige wissen, wie man es ausführt. Der Akt der Vergebung wurde mir als eine Art „loslassen“ vorgeschlagen. Negative Emotionen loszulassen und denjenigen, der sich gruselig verhält, besagte Emotionen zu verleihen, wie eine beschämende unsichtbare Krone, die nur der Ausbaus sehen kann. Zu dieser Zeit war ich der Meinung, dass sich das Konzept ein wenig wie das Sagen von „Glücks Glück“ für jemanden anfühlte, der mit einer Schlinge um den Hals auf einem Stuhl stand. Ich habe es nicht verstanden, es war nicht hilfreich, die Übung hatte ein geringes Ergebnis. Es ist kein Geld drin. Also saß ich auf dem Boden meiner Wohnung und schrieb im Laufe von zwei Stunden den Song auf einer Akustikgitarre. Es war das zweite Lied, das ich für die Platte geschrieben habe. Als ich den Chor aufnahm, wollte ich, dass es einen echten Spielplatz „Nanny Nanny Boo Boo“ hat. Ich steckte meine Zunge aus meinem Mund in was ich hoffte, eine kindische, verspottende Art zu sein, um ein Geräusch zu bekommen, mit dem ich zufrieden war.

„Das Loch“:

Ich hatte mit dem Schreiben einen echten Trockenzauber getroffen. Es war Juli, ich war gerade seit ein paar Monaten unterwegs und lebte seit Januar aus einem Koffer. Ich hatte ein paar Stunden Zeit, wo immer ich war, an dem Tag, an dem ich „das Loch“ schrieb. Ich habe das aus mir herausgezogen. Es fühlte sich an, als würden die Leute meinen Rücken mit ihren Handflächen schlugen, während ich erstickte. Dies war ich, der auf meinen eigenen Rücken schlug, um das Lied von wo immer es in mir lebte. Zu der Zeit, als ich es schrieb, war ich an einem tiefen, dunklen, hässlichen Ort ohne Flucht in Sicht. Ich lief 5 Meilen pro Tag bei 100 Grad Wetter und hoffte, dass ich es aus mir herausschwitzen konnte.

Manchmal werde ich dunkel und in den letzten Jahren wird es häufiger. Ich benutze mein Telefon nicht, ich sitze auf Tausenden von unbeantworteten E -Mails, und meine sozialen Medien sind ruhend. Wenn ich das mache, werden meine Freunde normalerweise bei mir einchecken, um sicherzustellen, dass es mir gut geht. Ich sage ihnen normalerweise nur, dass ich in „The Loch“ bin und sie es bekommen. Gleiches gilt umgekehrt. Wenn meine Freunde scheinbar vermisst werden, werde ich ihnen einen Text schießen, der eincheckt, und wenn es ihnen schwer fällt, frage ich sie, ob sie in „dem Loch“ sind. Es ist ein einfacher Dachbegriff für einen psychologischen Winter.

Ich nannte es „The Pit“, aber vor ein paar Jahren ging ich zu Mass Moca, einem meiner Lieblingsmuseen aller Zeiten, in North Adams. Sie hatten eine Ausstellung namens „The Cold Loch“. Es war ein schneebedeckter Raum mit einem tiefen schwarzen kreisförmigen Eis in die Mitte. Museumsbesucher konnten sich freiwillig melden, um zu stürzen, während die Zuschauer sahen, als wäre es eine Zooausstellung. Ich habe zu sehen, wie zwei Leute stürmen, und ich trete bis heute, weil ich es selbst nicht ausprobiert habe. Nachdem ich „das kalte Loch“ gesehen hatte, nannte ich die tiefen dunklen Winter unseres Lebens „das Loch“. Ich mochte das Lied nicht, als ich ihn zum ersten Mal geschrieben habe. Ich hatte nicht vor, ihn in die Platte aufzunehmen. Aber es wuchs auf mir und jetzt habe ich eine echte Schwäche dafür.