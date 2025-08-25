Woody Allen war größtenteils aus Hollywood aus Hollywood geächtet und fand am Wochenende bei einem russischen Filmfestival eine einladendere Bühne.

Der 89-jährige Filmemacher, dessen Karriere durch langjährige Vorwürfe, seine Adoptivtochter sexuell missbraucht zu haben, entgleist-trat am Samstag als Gastbäste in der Moskau International Film Week aus, wo er an einem Q & A von Regisseur Fyodor Bondarchuk teilnahm.

Während seiner Bemerkungen lobte Allen Berichten zufolge die russische Filmindustrie und sagte, er würde in Betracht ziehen, ein Projekt im Land zu filmen, wenn eine solche Gelegenheit wagte. Er erwähnte ausdrücklich die Idee eines Drehbuchs, das sich auf das Gefühl des Komforts in Moskau und St. Petersburg konzentrierte, inspiriert von seinen eigenen früheren Reisen in die russischen Städte.

Allens Erscheinen wurde durch das ukrainische Außenministerium verurteilt, der sagte, seine Teilnahme sei „eine Schande und eine Beleidigung des Opfers der ukrainischen Schauspieler und Filmemacher, die in ihrem laufenden Krieg gegen die Ukraine von russischen Kriegsverbrechern getötet oder verletzt wurden.“

„Kultur darf niemals daran gewöhnt werden, Verbrechen zu tünhen oder als Propaganda -Werkzeug zu dienen. Wir verurteilen Woody Allens Entscheidung nachdrücklich, das blutige Festival Moskaus mit seiner Ansprache zu segnen“, fügte das Ministerium hinzu.