Was ist unter Samstagabend live‚S kontroverseste Momente hätten ein Happy End haben können. In einem neuen Interview mit Matthew Belloni von Puck News, Snl Der Schöpfer Lorne Michaels sagte, er habe geplant, Sinéad O’Connor für einen Auftritt während des SNL50 Live Special.

„Wenn (O’Connor) noch am Leben wäre, hätte ich sie gebeten, dieses Lied zu singen“, sagte Michaels in Bezug auf die Aufführung von „Niellels Vergleichs 2 u“ von Miley Cyrus und Brittany Howard. O’Connor ist natürlich im Juli 2023 verstorben.

Für den Kontext ist O’Connors Verbannung aus Snl stammt aus ihrem Auftritt am 3. Oktober 1992. Während einer mitreißenden Aufführung des Bob Marley Gems „War“ riss O’Connor ein Bild von Papst Johannes Paul II. Auf, der dem Publikum weltweit mitzuteilen, dass er „gegen den wahren Feind kämpft“. Der Vorfall verursachte sofortige Kontroversen, und der Sänger trat nie einen weiteren Auftritt in der legendären Show auf. Der Vorfall war damals in den Nachrichten und er ließ, dass der bereits umstrittene O’Connor als echte Medienparia bezeichnet wurde. Zwei Wochen nach der Aufführung wurde O’Connor bei der Bob Dylan Tribute Show im Madison Square Garden fast von der Bühne ausgebuht.

Verwandte Video

Die Sache noch schlimmer machen, SnlDie Berichterstattung nahm fast nach der Episode einen spöttischen Ton an. Später in derselben Saison riss Madonna ein Foto von Joey Buttafucco auf (komplett mit dem Sänger, der diesen berüchtigten Philanderer als „der wahre Feind“ erklärt). Der ungeheuerlichste dieser Proteste war jedoch Joe Pescis Auftritt auf Snl In der Woche nach O’Connors, in der der katholische Schauspieler sagte, er hätte O’Connor gerne „durch die Augenbrauen“ und „(geben) ihr so ​​ein Schlauch“.

Michaels seinerseits ist im Laufe der Jahre in Bezug auf seine „Beziehung“ zu O’Connor im Allgemeinen konsequent geblieben und wie er die historische Leistung betrachtete. Zu verschiedenen Zeiten hatte er O’Connor „egoistisch“ für ihre Handlungen genannt (via Das tägliche Tier.) Im Rahmen Snl’s „Übernahme“ -Anfrage von Drehen Die im Februar 1993 veröffentlichte Zeitschrift griff O’Connor für ihren scheinbar getäuschenden Ansatz zur Aufführung an.

„Ich dachte, (es) wäre eine Art falscher Ort dafür, ich dachte, ihr Verhalten sei unangemessen“, sagte Michaels. „Weil es schwierig war, danach zwei Comedy -Skizzen zu machen, und es war auch unehrlich, weil sie uns nicht gesagt hat, dass sie es tun würde.“

Gleich Drehen Interview, Michaels berichtete, dass er schockiert war: „Die Art und Weise, wie Sie über einen Hausgast schockiert sein würden, der auf ein Blumenarrangement im Speisesaal gepisst wird.“

Ab dem vergangenen Januar zeigte Michaels jedoch Anzeichen für seine Herzänderung. In Kommentaren während des Dokumentarfilms Damen & Gentleman… 50 Jahre SNL MusikMichaels enthüllte einen tiefen Respekt vor O’Connors Handlungen.

„Es gab einen Teil von mir, der nur die Tapferkeit dessen bewunderte, was sie getan hatte, und auch die absolute Aufrichtigkeit davon“, sagte Michaels.

Sie sagen, dass die Zeit alle Wunden heilt und angesichts der Tatsache, dass O’Connor möglicherweise Recht hatte, die katholische Kirche zu kritisieren, ist die neue Perspektive von Michaels nicht ganz aus dem linken Feld. Anderswo, Zeit Magazin wurde O’Connor posthum als die einflussreichste Frau von 1992 für ihre Handlungen ernannt.

Mit Michaels Kommentaren in letzter Zeit, in letzter Zeit, SnlDer offizielle Ton in Richtung O’Connor könnte sich sofort verschieben, und das würde sich für einen der hässlicheren (wenn auch köstlichen) Momente in der langen, berühmten Geschichte der Show befinden. Erwarten Sie trotzdem nicht zu viel posthume lob von Michaels, da sein größtenteiliger Ansatz für die Verwaltung meist liquidiert wird Snl. Aber es gibt eine fortgesetzte kulturelle Wiederaufnahme von O’Connor, und vielleicht wird ihr bevorstehendes Biopic diesen Moment als eine der großen künstlerischen Bedeutung und komplizierten kulturellen Kontext umfassen.

Sie können den Rest von Michaels ‚Interview hier lesen. Er und Belloni sprachen auch über Donald Trump, mehr von der SNL50 Feier, die bevorstehende Absage von Späte Show mit Stephen Colbertund „Geheimnisse“ von Snlviele Jahreszeiten.

Im Folgenden werden die echte Musikgeschichte mit O’Connors vollen Aufführung von „Krieg“ noch einmal erleben.

https://www.youtube.com/watch?v=wrkdwxmvl68