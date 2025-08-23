Für diejenigen, die die Musik von John Williams lieben-das heißt, jeder Selbstachtung Cinephile-gibt es etwas, worüber man sich freuen kann. Der legendäre Komponist wird diesen Herbst mit einem dreibändigen Sony Classical Release gefeiert, in dem er seine bislang größten Werke sammelt, beginnend mit John Williams: Die Anthologie – Vol. 1 1969-1990jetzt verfügbar.

Dieser erste Band besteht aus 22 DiscsMusik aus dem Original sammeln Star Wars Trilogie, KieferAnwesend ETAnwesend Enge Begegnungen der dritten ArtAnwesend Raiders der verlorenen ArcheAnwesend Indiana Jones und der Tempel des UntergangsAnwesend Übermenschund 18 andere Filme. (Williams, falls Sie es vergessen haben, war in diesen Jahrzehnten ziemlich beschäftigt!)

In seinem Stürmer für die Sammlung schreibt Regisseur Steven Spielberg (der ein- oder zweimal mit Williams zusammengearbeitet hat):

„Ich habe oft gesagt, dass ohne John Williams, Fahrräder weder fliegen noch Besen in Quidditch -Matches oder Helden in roten Umhängen. Dinosaurier gehen nicht auf der Erde. Haie terrorisieren nicht idyllische Sommerstrände. Und Jedi kehren nicht zurück. für seine emotionale Kraft und seine Fähigkeit, unser kollektives Unbewusster zu nutzen, um uns zu inspirieren, uns zu fesseln und unsere gemeinsame Reise durch die menschliche Erfahrung zu beleuchten. “

Vol. 1 folgt die Veröffentlichungen von Vol. 2 (Abdeckung der Ergebnisse aus den Jahren 1991-2008) und Vol. 3 (mit Punktzahlen von 2011-2022). Die drei Bände gipfeln in einer 75-Disc-Sammlung. Schauen Sie sich den vollständigen Inhalt von Vol. 1, jetzt verfügbar, unten. Bände. 2 und 3 werden später in diesem Jahr veröffentlicht. Weitere Informationen zum Wiederholen Folge‚S Rangliste von Williams‘ 10 berühmtesten Filmzahlen aller Zeiten.

John Williams: Die Anthologie – Vol. 1 1969-1990 Inhalt:

Scheibe 1: Die Reiivers

Disc 2: Die Cowboys

Scheibe 3: Erdbeben + Das hoch aufragende Inferno

Scheibe 4: Kiefer+ Jaws 2

Scheibe 5: Star Wars (Episode IV: Eine neue Hoffnung)

Scheibe 6: Enge Begegnungen der dritten Art

Scheibe 7: The Sugarland Express+ 1941

Scheibe 8: Die Wut

Scheibe 9: Übermensch

Scheibe 10: Dracula+ Monsignore

Scheibe 11: Star Wars (Episode V: Das Empire schlägt zurück)

Scheibe 12: Raiders der verlorenen Arche

Scheibe 13: Et der außerirdischen

Scheibe 14: Star Wars (Episode VI: Rückkehr des Jedi)

Scheibe 15: Indiana Jones und der Tempel des Untergangs

Scheibe 16: Raumkampe

Scheibe 17: Die Hexen von Eastwick

Scheibe 18: Reich der Sonne

Scheibe 19: Der versehentliche Tourist

Scheibe 20: Indiana Jones und der letzte Kreuzzug

Scheibe 21: Geboren am 4. Juli+ Stets

Scheibe 22: Alleine nach Hause