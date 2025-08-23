Es kann schwer zu erkennen sein, wann Earl Sweatshirt mit Wachs glücklich ist. Zu seiner Verteidigung hat er eine durchgemacht viel seit GRAFsein bahnbrechendes Mixtape im Jahr 2010. Bis 2015er Ich mag keine Scheiße, ich gehe nicht nach draußenEr hatte sich als ein starker, brütender Texter etabliert, der von dem Leben in ihm und um ihn herum verzehrt wurde. Mit jeder nachfolgenden Veröffentlichung hat sich Earl immer näher an das Verständnis gezogen, nur um durch die Umstände der Menschheit zurückgezogen zu werden. Er hat seinen Vater verloren und wird Vater und Partner. fand seine kreative Gemeinschaft und vergossen totes Gewicht. An Live Lachen LiebeDer Earl mit dem Titel Nach dem vorstädtischen Wanddekorationswechsel findet Earl Zufriedenheit und Trost in seinem Wachstum und seinem Glauben – unironisch.

Mit seinem neuesten Album klingt Earl wie ein neuer Mann. Durch die von Queens Rapper/Produzentin Theravada auf dem Album Opener „GSW gegen SAC“ bereitgestellte Warbling-Funk-Betroffene hören Sie das Lächeln in Earls Stimme, während er seinen Platz im Leben verarbeitet. „Jeden Tag schnüre ich meine Stollen und lobe ihn, bekomme deinen Kopf ins Spiel“, rappst er und etabliert seine Überzeugungen fest. Earl Cedes in die letzte Minute des Songs an eine Figur, die als Quelle komischer Inspiration steht. „Du willst jagen, anstatt zu finden“, sagt die Stimme humorvoll. „Was rennst du selbst?“ Gemeinsam ermutigen uns Earl und sein begleitender Gast, unseren Zweck in unserer eigenen Zeit und nicht früher einen Moment früher zu finden.

Earl ist seit langem auf einem Weg der Selbstfindung und benutzt er Live Lachen Liebe um uns auf seinen hart verdienten Fortschritt aufzuholen. Auf Theravadas „Verliebtheit“, gepumpt voller Seelenproben und Mischtasten, rappt Earl über die Lektionen, die er vom Leben selbst gelehrt wurde. „Flirt mit Gefahr, wir lernen hastig, wie man tanzt“, spuckt er aus und erzählt, dass er „das, was ich kann, von dem, was ich angehäuft habe“. Am Ende erinnert sich Earl an die weniger fortonischen Umstände, aus denen er stammt, bevor er zu seinem gesegneten Gegenwart zurückgeschnitten hat: „Das niedrige Summen des Hungers ließ meinen Magen ein Lied der Traurigkeit singen und wünschte, es sei nicht flach/ heute Abend, wir essen wo?“ Er hat die Gravitas und die Bereitschaft, die Tiefen seiner prägendsten Momente noch einmal zu besuchen, während er seine aktuelle Position dennoch schätzt und schwelgt.

Bei jedem Schreiben über Earl, auf den Sie stoßen, wird das Wort „dicht“ unweigerlich betreffen. Von seiner lyrischen Lieferung bis zur Produktion, die er bevorzugt, konzentriert sich Earls Ansatz in seiner verdichteten Intensität. Er streckt und zieht Silben wie eine Taffy -Maschine und erfindet seine eigene Beziehung zu Worten über Produktion, die Ihr Gehirn auf maximales Volumen streuen. Insbesondere die von Detroit DJ/Produzent Black No $ e gefertigten Schläge geben Earl Cloor -Möglichkeiten, seine eigenen Gedankenströme durchzuhalten. „Live“ beginnt mit hallenden Schlagzeug und Ting -Becken und klingt erheblich heller als die Songs, die ihm vorausgingen. Sie können sich fast vorstellen, dass Earl ein Mikrofon packt, während er eng darauf spuckt, eine intime Darstellung einer erhöhten Konzentration. Der Beat wechselt genau zur Hälfte zu einem nachhallenden Videospiel, der inspiriert ist, als Earl Borderline in den Atemzug murmelt: „Mein starker Glaube, was mich ganz hält.“ Der Klangsturz über Stimme kann manchmal schwer zu verstehen sein (ein wiederkehrendes Problem durchgehend Live Lachen Liebe), aber es steht im Herzen von Earls gegenwärtigem Fokus.

Earl hat bekanntlich das Internat und die Fallen des Ruhms von Teenagern überwunden, aber Depressionen verweilen seit Jahren in seinem Peripherieur. Die hymnische „statische“, die auch von Black Noi $ e produziert wurde, fühlt sich im Vergleich zum Rest des Albums triumphierend an und sogar der größte Teil der Diskographie von Earl – er klingt lautstark und inspiriert, über seine Scheiße zu sprechen. Irgendwie schafft er es, eine Filmreferenz zusammenzuschließen, die als Rückruf zu einer historischen Gefängnisaufführung dient, und toppt dies mit einem Hut-Tipp an Prince und Zukunft an: „Lassen Sie es wie eine Stimme von East Harlem/ Easy Target, Drei-Ball, Spielblusen/ lass die lila Regendouse, ich dachte, es sei ein Dürre, ein Dürre, ein Dürre?“ Earl hat mehr Spaß daran, Bars aus seinen komplexen Erfahrungen herauszukommen, seien sie traumatisch oder freudig. Sogar seine simplen Flexe läuten lauter als die härtesten Texte von Mainstream -Rapper.