Es war eine der wildesten Nachrichten von 2019: Der Angriff von Reich Star Jussie Smollett spät in der Nacht in Chicago, ein Angriff, von dem er behauptete, er sei von zwei weißen Männern begangen worden, selbst nachdem die Polizeibehörde in Chicago ihn beschuldigt hatte, zwei schwarze Männer eingestellt zu haben, um den Vorfall zu fälschen. Im Jahr 2021 wurde Smollett wegen ungeordneten Verhaltens für das Verbrechen für schuldig befunden, während er seine Unschuld proklamierte – im Jahr 2024 wurde seine Verurteilung aufgehoben, aber der Schaden an seiner Karriere und seinem Ruf blieb verbleiben.

Der neue Netflix -Dokumentarfilm Die Wahrheit über Jussie Smollett? Enthält ein Fragezeichen in seinem Titel, denn in seinen Interviews mit Schlüsselfiguren aus der Geschichte gibt es immer noch zwei Versionen von dem, was passiert ist, und niemand wird sich auf ihre Version der Ereignisse rühren. Zu den befragten gehören Smollett, die Polizisten in Chicago, die den Fall untersuchten, die beiden Männer, die beschuldigt wurden, Smollett geholfen zu haben, und die beiden unabhängigen Zeugen, deren Version der Ereignisse zu Smollett entspricht.

Was deutlich auffällt, ist, wie unmöglich das soziale und politische Klima zu dieser Zeit es für die tatsächlichen Tatsachen geschafft hat: Wie Smollett in dem Dokumentarfilm sagt, als der Medienrauch um seinen Angriff begann, „war es wie das Spielen von Whack-a-Mole mit Gerüchten mit Lügen. Sie können sie nicht alle fangen.“ Während objektive Wahrheit in Zeiten wie diesen möglicherweise unmöglich zu finden sein könnte, Die Wahrheit über Jussie Smollett? Regisseur Gagan Rehill leistet eine klare Aufgabe, beide Seiten des Vorfalls zu präsentieren und das Publikum selbst entscheiden zu lassen.

Smollett erklärt, warum er sein Telefon nicht abgeben wollte

Der Dokumentarfilm beginnt mit der Abdeckung der grundlegenden Fakten von Smolletts Karriere bis zu diesem Zeitpunkt und der ersten Reaktion auf seinen Angriff, gefolgt von der polizeilichen Untersuchung, die sich schnell gegen Smollett wandte. Als Smollett die Bitte, sein Telefon an die Polizei zu übergeben, macht Smollett seinen Sach der Ansicht klar: „Wenn jeder auf der Welt ihre Textnachrichten öffnen müsste, was würden sie finden? Für mich lebe ich ein volles Leben und habe Fehler gemacht.“

Das Spezifische, was er der Welt nicht preisgeben wollte, ist, dass „ich nicht da raus, da mein Drogenkonsum war. Ich wollte das nicht da draußen.“ Der Vorfall und die umliegende Ermittlungen bedeuteten jedoch, dass er „jede einzelne Exzentrizität von mir erklären musste – wie nachts um 2:00 Uhr herumzulaufen„ Ich habe das immer getan, wie die anderen vier Leute, die in der U -Bahn (in dieser Nacht) waren. “

Smollett hat Erklärungen für seine Kommunikation mit den Osundairo -Brüdern

Smollett sagt, dass er von Anfang an klar war, dass die beiden Männer, die ihn angegriffen haben, Männer waren, die schwarze Masken trugen, und genügend Haut um ihre Augen ausgesetzt waren, um klar zu machen, dass sie weiß waren. Die Verdächtigen, dass die ersten identifizierten Polizisten zuerst identifiziert wurden.

In Interviews mit dem ehemaligen Detectives Melissa Staples und dem ehemaligen Polizei -Superintendenten Eddie Johnson, dem Dokumentarfilm, zeigt der Dokumentarfilm, wie die Polizei Uber -Aufzeichnungen verwendet hat, um Olabinjo Osundairo und seinen Bruder Abimbola (auch als Bola oder Abel bekannt Reich. Darüber hinaus war Abimbola als Smolletts Trainer beschäftigt, was Smolletts Erklärung dafür ist, warum Abimbola einen persönlichen Scheck von ihm für 3.500 US -Dollar erhalten hatte.

Laut Abimbola war dieser Scheck die Zahlung für ihn und seinen Bruder, um den Angriff am 29. Januar zu inszenieren. Smollett sagt unterdessen: „Ich habe meinen Trainer für einen Zeitraum von fünf Wochen einen Scheck geschrieben – ein Geschäftscheck, dafür war es, wofür es war.“

Darüber hinaus hatte Smollett Abimbola einen Text geschickt, in dem es sich um „benötigen Sie Ihre Hilfe auf dem Tiefen“ – was als Beweis dafür angesehen wurde, dass Smollett ihn für den Angriff einsetzt. Smollett behauptet jedoch, er habe die Nachricht an Abimbola gesendet, weil er wollte, dass er „ein pflanzliches Steriod, das hier in den USA illegal war, die in Nigeria erhalten werden könnten“. Das Steroid, fügt er hinzu, sollte beim Verlust von Bauchfett helfen.