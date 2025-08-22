Laut Lorne Michaels kommen Besetzungs-Shar-ups „auf jeden Fall“ Samstagabend live Vor der kommenden Staffel 51 der langjährigen Sketch-Comedy-Show.

In einem Interview mit Puck.News sagte Michaels, dass die Show bis nach danach Änderungen vorgenommen habe SNL50: Das Jubiläums -Special. „Ich wollte, dass Leute zurückkommen und Teil der 50. Staffel waren. Als Kate (McKinnon) Gastgeber, kamen Kristen (Wiig) und Maya (Rudolph) zurück.

Er fügte hinzu, dass Casting -Änderungen „in ungefähr einer Woche bekannt gegeben werden“, obwohl er bestätigte, dass James Austin Johnson zurückkehren wird, um Donald Trump zu spielen.

Michaels befasste sich auch mit Gerüchten, dass er in den Ruhestand geht (er ist nicht) und mehr Aufgaben (er ist) in den Ruhestand: „Das ist bereits im vergangenen Jahr (in) im vergangenen Jahr passiert. Mehr Menschen sind in die Entscheidungen und die Entscheidungen beteiligt.“

Verwandte Video

Der Weisen der Skizze gab auch mehr Einblick in das 50 -jährige Jubiläum, einschließlich der Entscheidung, Miley Cyrus Sinead O’Conners Version von „Nichts Vergleiche 2 U.“ zu haben. Er sagte, er wünschte, die verstorbene Sängerin hätte es selbst hätte sangen können.

Wenn (O’Connor) noch am Leben wäre, hätte ich sie gebeten, dieses Lied zu singen. Aber es wurde von Miley dargestellt, der es mit so viel Kraft sang. “

Gerüchte und Außenbeobachter haben lange vorgeschlagen, dass mehrere langjährige Castmitglieder planen, zu gehen Samstagabend live, einschließlich „Weekend Update“ Anchors Colin Jost und Michael Che. Michaels verlangsamt sich nicht und plant, eine britische Version der Show im Jahr 2026 zu starten.