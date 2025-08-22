Fast vier Jahrzehnte nach ihrer Karriere könnten Deftones so groß sein wie je zuvor. Sicher, sie waren Hitmaker der CD-Ära, aber heutzutage verkaufen sie Madison Square Garden aus, leiten ihr eigenes Musikfestival (überraschend gut programmiert) und-vor allem? – Sie sind massiv auf Tiktok. Trotz aller Summen hat die Band ihre süße Zeit genommen, neue Musik zu fallen. Die Ruhezeit der Ruhe hat endlich ihr Ende erreicht, da NEU und Altfans jetzt das neue Album von Deftones ‚Marken-Spankin‘ genießen können Privatmusik. War es das Warten wert?

Zuerst war es etwas schwer zu sagen. Es war seit der Veröffentlichung der letzten Platte der alternativen Metal -Band über fünf Jahre her, Ohm, Und sobald sie endlich etwas Neues geteilt haben, war es ein Lied, das mehr als 30 Sekunden kürzer war als das kürzeste Lied auf dem Ohm. Es schlug und tobte und krümmte sich in klassischer Deftones -Mode, zumindest wenn sich die Bande im Metallmodus befindet, aber die Kürze der Strecke fühlte sich nach so langem Warten etwas unbefriedigend an. Es war ein unterhaltsamer, wenn auch überteuerter Vorspeise, der sowohl Aufregung als auch Besorgnis über das Hauptgericht inspirierte.

Glücklicherweise, Privatmusik Ist Deftones Comfort Food. Während der 11 Schnitte des Rekords zieht die Band all ihre beliebtesten Sonic -Tricks heraus und liefert sie gleichzeitig mit genügend neuen Ideen und leidenschaftlichen Leistungen, damit sich die Dinge frisch fühlen. Insgesamt scheint die Tat ein scharfes Verständnis dafür zu haben, was sie zu einer der beliebtesten und einflussreichsten Bands des aktuellen Augenblicks gemacht hat und wie sie ihre verschiedenen Formeln optimieren können, um fast jeden zu besänftigen.

Ihre erste Zielgruppe? Wie durch den „My Mind ist ein Berg“ und „Milch der Madonna“, die einzige andere Pre-Album-Single, sind es die Headbanger. Mit aufstrebenden Tempos, massiven Trommeln und abgehaltenen Riffs/Chugs sind die Spuren unbestreitbare Scheunenbrenner, die sich zurückrufen Um das Fell Wut. Es ist ein Ton, an dem sie ziemlich erfolgreich angewendet wurden Ohm, Zu der warmen Rezeption dieser Veröffentlichung als eine Art Rückkehr zur Form beizutragen, und es ist ermutigend zu wissen, dass sie es geschafft haben, diesen Schwung am Leben zu erhalten.

Nach einem Darkwave -Intro bringt „Ecdysis“ auch die Schwere mit einem absolut Killer, der Basslinie und Gitarrenarbeit ansteigt, die an Thrash grenzen. Dann gibt es Schnitte wie „Locked Club“, „Cut Hands“ und „~ Metal Dream“, die Feltzones finden, die zu ihren Nu-Metal-Wurzeln zurückkehren. Der erstere treibt sich mit einem Riff aus etwas mehr als zwei bösen, gebogenen Noten und einem hochfliegenden Popchor. Die beiden letzteren setzen ähnliche Taktiken ein, während der zusätzliche Bonus des Frontmanns Chino Moreno wieder ein Rappen und „Hände schneiden“ in einem Hardcore-Style-Zusammenbruch endet, der sich in einem geschlagenen losen Rekord nicht fehl am Platz anfühlen würde.

Für einen Teil der kranken, verdrehten Detones-Fans (kostenlos) wird die Nachricht von der Band, die sich stolz an die Nu-Metal-Signifikanten einsetzt, zu einem willkommenen Genuss. Schließlich hat sich Nu-Metal zwischen neuen Bands wie Silly Gans, die die Fackel und nicht-metaler Acts, die einige der Sounds des Genres tragen, als peinliche Musik aus einer peinlichen Zeit in der Popkultur unerwartet zurückgezogen.