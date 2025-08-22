Nicolas Cage nähert sich Berichten zufolge einem Deal, um die 5. Staffel von der 5. Staffel zu leiten Wahrer Detektiv.

Während die meisten Details bezüglich der neuen Saison unter Verschluss sind, aber per VielfaltStaffel 5 der HBO -Show findet in der Jamaica Bay Area in New York City statt.

Cage wäre der jüngste hochkarätige Schauspieler, der die Hauptrolle übernehmen würde Wahrer Detektivfolgt Jodie Foster, Mahershala Ali, Rachel McAdams, Colin Farrell, Woody Harrelson und Matthew McConaughey. Foster, Ali und McConaughey haben alle Emmy -Nominierungen für ihre Rollen erworben, wobei Foster sowohl Emmy als auch den Golden Globe für ihre Leistung in Staffel 4 mit nach Hause nahm.

Wenn Cage tatsächlich die Rolle spielt, wird es nur seine zweite Hauptrolle im Fernsehen sein. Letztes Jahr wurde bekannt, dass der Schauspieler in einer Live-Action-Serie für MGM+ und Amazon Prime Video Spider-Man Noir in einer Live-Action-Serie spielen soll. Es gibt keinen Veröffentlichungsdatum für die Show mit dem Titel “ Noiraber es soll irgendwann im Jahr 2026 ankommen.

Verwandte Video

Anfang dieses Jahres enthüllte Cage, dass selten ein Tag nach „wo ich mich nicht mit Nick Cave verwechselt habe“, scherzte er während eines Interviews. Bald danach teilte Cave eine humorvolle Anekdote über eine Zeit, als er von einem betrunkenen Fan des Schauspielers für den Käfig gehalten wurde, als er in São Paulo lebte.

„Wie auch immer, diese Verwirrungen zwischen mir und Mr. Cage passieren ziemlich oft“, fügte Cave hinzu. „Aber es macht mir nichts aus. Ich bin ein Fan. Hast du ihr gesehen Mandy? Mein Gott. Was für ein Film. „