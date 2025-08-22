Zwei Menschen wurden getötet und sechs weitere wurden verletzt, nachdem ein Schütze am frühen Montag bei einer Lagerhausesparty in Los Angeles das Feuer eröffnet hatte.

Entsprechend Der Hollywood -ReporterDie Schießerei ereignete sich in einem Lagerhaus am 1100er Block des 14. Platzes und der Griffith Avenue gegen 1:00 Uhr Ortszeit. Ein Mann wurde am Tatort für tot erklärt und eine Frau starb in einem örtlichen Krankenhaus an ihren Verletzungen. Zwei weitere Personen sind Berichten zufolge in einem kritischen Zustand.

Der Schütze wurde laut der Polizeiabteilung von Los Angeles vor Ort verhaftet.

Im Gegensatz zu früheren Berichten war die Veranstaltung keine inoffizielle Afterparty für das harte Sommermusikfestival. Vielmehr erzählte eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden Die Los Angeles Times Das Ereignis, bei dem die Schießerei stattfand, war eine Lagerparty, die Teil der „Hood Day“ einer örtlichen Bande war.

