Tyler, der Schöpfer hat die Aufstellung für Camp Flog Gnaw 2025 über eine Wortsuche auf der Website des Festivals enthüllt.

In addition to Tyler himself, the lineup features A$AP Rocky, Childish Gambino, Clipse, Doechii, Earl Sweatshirt, and Thundercat, as well as 2 Chainz, AG Club, AzChike, Clairo, Deb Never, Domo Genesis, Don Toliver, Foushee, geezer, GloRilla, Lareezy, Larry June, Left Brain, Malcolm Todd, Men I Trust, MIKE, Navy Blue, Paris Texas, Ray Vaughn, Samara Cyn, Sombr, T-Pain, Teezo Touchdown, Tems, The Alchemist und Zeelooperz

Camp Flog Gnaw wird am 15. und 16. November zum Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien, zurückkehren.

Tickets zum Camp -Flog -Gnaw sind ausverkauft, aber die Fans können sich einer Ticketwarteliste auf der offiziellen Website anschließen. Alternativ können Fans über StubHub nach Angeboten suchen, wobei Bestellungen durch StubHubs FanProtect -Programm zu 110% garantiert sind. StubHub ist eine sekundäre Marktticket -Plattform, und die Preise können je nach Bedarf höher oder niedriger als der Nennwert sein.

Tyler schließt derzeit die internationale Etappe seiner „Chromakopia“ -Tour (Get Tickets hier) ab, nachdem er kürzlich sein neues Album abgelegt hat, Tippen Sie nicht auf das Glas.