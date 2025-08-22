Ein Beatles -Klassiker kommt größer und besser zurück als je zuvor.

Die Beatles -Anthologieein retrospektives Multimedia-Projekt, das einen Dokumentarfilm, Album und Buch enthielt, wird in diesem Herbst in supergroßer Form neu aufgelegt.

Der achtteilige Doc, der ursprünglich 1995 veröffentlicht wurde, wird sein 30-jähriges Bestehen ausschließlich auf Disney+ feiern, wenn er am 26. November den Streamer trifft. George Harrison, Paul McCartney und John Lennon berühmt für die fabelhaften Four von Ringo Starr, die ihre kollektive Geschichte anstelle eines Erzählers oder sprechenden Köpfen erzählen, wurde restauriert und wird eine neue neunte Folge hinzufügen. Diese zusätzliche Episode wird zwischen 1994 und 1995 zuvor unsichtbare Aufnahmen von Starr, Harrison und McCartney enthalten, während sie am Original arbeiteten Anthologie freigeben.

Die Wiederherstellung des DOC wurde vom Produktionsteam von Apple Corps zusammen mit Peter Jacksons Wingnut Films & Park Road Post -Teams und Giles Martin, der neue Audio -Mixes für einen Großteil der vorgestellten Musik hergestellt hat, beaufsichtigt.

Der musikalische Teil des Projekts, Die Anthologiesammlungwird auch erweitert. Diese Neuauflage wird ursprünglich auf drei Doppelalben von Rare Tracks veröffentlicht, die von George Martin kuratiert werden, und wird mit einem neuen vierten Album ankommen. Anthologie 4. Die von Giles Martin kuratierte und restaurierte und restaurierte Musik umfasst 13 bisher unveröffentlichte Demos, Sitzungsaufnahmen und seltene Melodien. Es wird auch neue Mischungen des von Grammy ausgezeichneten „Free as a Bird“ und „Real Love“ aufweisen, die beide von ihrem ursprünglichen Produzenten Jeff Lynne mit „De-Mixed“ Lennon Vocals aktualisiert werden.

Sehen Sie sich unten das Remixed und Restaurierte „Free as a Bird“ (2025 Mix) an.

Diese Sammlung von 191 Tracks soll am 21. November veröffentlicht werden und in Deluxe 12LP 180-Gramm-Vinyl, 8CD-Box-Sets, digitalen und Streaming-Versionen erhältlich sein (hier und hier). Die physischen Ausgaben enthalten die Liner Notes aus den ursprünglichen drei Alben mit Anthologie 4 Mit Track -Notizen, die von Kevin Howlett geschrieben wurden, sowie eine Einführung, die aus 1996 mit dem engen Freund und Berater von Beatles aufgenommenen Interviews, Derek Taylor, zusammengestellt wurde. Exklusive Versionen der im Beatles Store gefundenen physischen Veröffentlichungen werden auch vier 12-Zoll-Band-Fotokarten in einem nummerierten Umschlag ausgestattet.

Am 14. Oktober die 25. Jubiläumsausgabe von Die Beatles -Anthologie Das Buch ist zur Veröffentlichung festgelegt (Vorbestellung hier). Der Band zeigt alle vier Beatles, die an ihre berühmte Geschichte erinnern, zusammen mit Erinnerungen von Neil Aspinall, George Martin, Derek Taylor und anderen. Das 368-seitige Buch enthält mehr als 1.300 Fotos, Dokumente und Kunst aus den Archiven der Band.

Im vergangenen Monat kündigte Paul McCartney eine North American Tour 2025 an, die am 29. September mit McCartneys erstem Konzert in Palm Desert, Kalifornien, beginnt. Holen Sie sich hier Tickets.

Anthologie 4 Trackliste:

Scheibe 1:

01. Ich sah sie dort stehen (nimm 2)

02. Geld (das ist was ich will) (RM7 ungehindert)

03. Dieser Junge (dauert 12 und 13)

04. Sag mir warum (dauert 4 und 5)

05. Wenn ich gefallen bin (nimm 11)

06. Matchbox (Take 1)

07. Alles Kleine (dauert 6 und 7)

08. Ich brauche dich (nimm 1)

09. Ich habe gerade ein Gesicht gesehen (nimm 3)

10. in meinem Leben (nimm 1)

11. Nirgends Mann (erste Version – Nehmen Sie 2)

12. Ich muss dich in mein Leben bringen (zweite Version – nicht nummerierte Mischung)

13. Ich liebe dich (nimm 7)

14. Erdbeerfelder für immer (nimm 26)

15. Sie verlässt das Haus (nimm 1 – Instrumental)

16. Baby, du bist ein reicher Mann (dauert 11 und 12)

17. Alles, was Sie brauchen, ist Liebe (Probe für BBC -Sendung)

18.Der Narren auf dem Hügel (Take 5 – Instrumental)

19. Ich bin der Walross (Take 19 – Saiten, Messing, Klarinette Overdub)

Scheibe 2:

01. Hey Bulldog (Take 4 – Instrumental)

02. Gute Nacht (nehmen Sie 10 mit einem Gitarrenteil von Take 5)

03. Während meine Gitarre sanft weint (dritte Version – Nehmen Sie 27)

04. (du bist so quadratisch) Baby, das mir egal ist (Studio Marmelade)

05. Helter SKELTER (zweite Version – Nehmen Sie 17)

06. Ich werde (nehmen 29)

07. Kannst du mich zurücknehmen? (Nehmen Sie 1)

08. Julia (zwei Proben)

09. zurückgehen (nimm 8)

10. Octopus ‚Garten (Probe)

11. Lass mich nicht im Stich (Erstdacherleistung)

12. Du gibst mir niemals dein Geld (nimm 36)

13. Hier kommt die Sonne (nimm 9)

14. Etwas (Nehmen Sie 39 – nur instrumental – Saiten)

15. frei wie ein Vogel (2025 Mix)

16. echte Liebe (2025 Mix)

17. ab und zu

The Beatles Anthology Movie Poster: