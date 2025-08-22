Der neue Mubi -Film Lurkeraus Rindfleisch Und Der Bär Der Schriftsteller Alex Russell erforscht die Beziehung zwischen Fan und Künstler aus einer sehr modernen Perspektive. „Ich war an diesem Aspekt des Musikbaus interessiert, wo es so einfach ist, ein Lied in Ihrem Schlafzimmer zu machen und es hochzuladen, und jetzt sind Sie plötzlich auf der (Künstler-) Seite der Dinge“, erzählt Russell Folge. „Sie könnten als Fan von etwas anfangen und dann Ihre eigene Musik herausbringen – und plötzlich Du Fans haben. „

Wenn diese Barriere zwischen Fan und Künstler abnimmt, bedeutet dies, dass die Beziehung zwischen diesen Rollen „zu verwischen“ beginnt. Es ist ein Killer-Startpunkt für einen Film, der sich mit Fandom und Ruhm befasst, der beginnt, wenn der bekannte Musikkünstler Oliver (Archie Madekwe) den Laden vorbeikommt, in dem der angehende Fotograf Matthew (Théodore Pellerin) arbeitet. Matthew ist in der Lage, diese zufällige Begegnung zu nutzen, um sich Oliver und seinem Gefolge näher zu bringen – und genießt die Vorteile, die vom Rockstar -Lifestyle stammen. Und wenn Oliver sich zurückziehen beginnt, weiß Matthew, dass er einen Weg finden muss, um in seiner Umlaufbahn zu bleiben … auf jeden Fall notwendig.

Russell gibt sein Feature -Debüt als Schriftsteller und Regisseur mit dem Film, nachdem er einen Emmy als Teil der gewonnen hat Rindfleisch Kreativteam und das Schreiben mehrerer Folgen von Der Bär (einschließlich außergewöhnlicher „Gabeln“ der zweiten Staffel). Während Lurker wird in den offiziellen Pressematerialien als „Katze-und-Maus-Thriller“ beschrieben, wenn es zu sehen ist, dass sein Genre ein bisschen nebulös anfühlt und ein bisschen lustiger und etwas mehr geerdet spielt, als Sie vielleicht erwarten könnten.

Das ist etwas, was Russell nicht unbedingt geplant hat. „Ich denke, es war nicht so beabsichtigt wie es genau das war, was ich im Film sehen wollte. Und ich mag es wirklich, wie es tonal geklappt hat. Es fühlt sich sehr an, es fühlt sich in meinem Stil sehr an.“

Während er fortfährt: „Ich glaube nicht, dass ich etwas schreiben kann, das keinen komödiantischen Vorsprung hat, und ich glaube nicht, dass ich etwas schreiben kann, das nicht etwas zynisch und dunkel ist. Ich glaube, ich habe wirklich nur versucht, dem, was ich interessant und lustig fand. Es hat diese Struktur eines gemeinsamen Thrillers, und wir wissen einige dieser Beats, als sie anfangen, sich zu spielen.

Lurker Vor seinem Theatral -Debüt mit freundlicher Genehmigung von Mubi gab es sein Debüt beim Sundance Film Festival 2025, und seitdem haben die Leute ihre Vermutungen gemacht, wer Russells Inspiration für Oliver war. Obwohl er sagt: „Ich denke, jeder, den jeder erraten hat, ist im Bereich der Absicht“, gibt es einen Stern, den Russell sagt nicht Ein großer Vergleich: „Die Leute haben das Weeknd erwähnt, und ich bin wie, nein, er war so groß wie ein Künstler, so sofort. Und so erkennbar.“

https://www.youtube.com/watch?v=876d5znyzzq

Stattdessen hat er seinen fiktiven Popstar als jemanden konzipiert, der „mehr in einer DIY -Phase seiner Karriere ist. Er ist klein genug wie ein Künstler, dass er seine Freunde sein Album -Kunstwerk machen kann – irgendwie auf dem Abgrund, in dem sein Produktionswert kurz vor der Inszenierung steht.“

Ein musikalischer Künstler zu diesem Wendepunkt, wie er glaubt, war vielleicht ein unbewusstes Spiegelbild der Denkweise, in der er sich im Jahr 2020 ursprünglich am Drehbuch arbeitete, kurz nachdem er seine Karriere als Fernsehautor begonnen hatte. „Ich hatte das Gefühl, dass ich kurz davor war, das zu tun, was ich als Karriere machen wollte, als ich diesen Film schrieb“, sagt er. „Vielleicht war es das, was in meinem Kopf vor sich ging.“

Russell sagt, dass das Erstellen der Originalmusik für Oliver der einfachste Teil des Films war, weil „ich es selbst nicht tun musste“, lacht er. Das wurde stattdessen von Produzenten Kenny Beats, einem Freund von Russells, gehandhabt, der „nur sehr schnell ein Lied eines jeden Genres machen kann“. Er erwähnt das Schlafzimmer Pop als eine der engeren Genres, die er mit einigen Rockelementen nachahmen wollte: „Es war einfach so, wie können wir dieses Gefühl wie ein Künstler geben, der nicht existiert, aber unter diesen Künstlern existieren könnte, weißt du? Ich lasse Kenny einfach mit ihm rennen.“

Zu Beginn des Soundtrack -Entwicklungsprozesses erwähnte Russell einige Künstler für Beats als potenzielle Inspiration, darunter Steve Lacy, Dijon und Rex Orange County (von denen die letzteren zu dem Soundtrack beizutragen). Aber er fügt hinzu, dass der Charakter von Oliver zu diesem Zeitpunkt „immer noch etwas amorph“ war – etwas, das sich änderte, nachdem Beats und Archie Madekwe an einigen Songs zusammengearbeitet hatten. „Ich sagte:“ Oh, das ist sein Sound. Das ist perfekt. “ Ich hatte keine Notizen und dann haben wir (die Songs) in den Film gesteckt. “

Kern der Idee von LurkerAm Ende ist die Mystik, die Musikkünstler umgibt, ein Maß an Ruhm mit eigenen Regeln, weit über die Art und Weise, wie die Dinge für erfolgreiche Schauspieler in Hollywood funktionieren. „Schauspieler müssen pünktlich sein, sie müssen pünktlich sein – sie werden ihre Sonnenbrille nicht anziehen und vergessen, heute zu kommen“, sagt Russell. „Aber Musiker können sagen: ‚Ich kümmere mich nicht darum.'“

„Und dann“, fährt er fort, „jeder liebt sie immer noch.“

Lurker Stängel in die Kinos am Freitag, den 22. August. Der Film wird zu einem späteren Zeitpunkt auf Mubi erhältlich sein.