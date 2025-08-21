Jenna Ortega ist ein großer Fan von Todesgriffen.

So sehr, dass, wenn er gefragt wurde, was in ihrer Tasche ist von ModeDas erste, was sie herausholte, war ein Hut des Todes – obwohl sie gestand, dass es „wahrscheinlich eine Wäsche braucht“. Sprechen über den Hut (was sie bemerkt, war eine Zusammenarbeit mit der Modemarke, die betet) und ihre Liebe zum experimentellen Rap-Rock-Duo, The the Mittwoch Star sagte: „Ich liebe Todesgriffe. Wir dachten, dass sie sich getrennt haben und sie taten es nicht. Ich denke, sie gehen immer noch.“ Sie hat recht; Bereits im April bestätigten Death Grips, dass sie eine aktive Band waren und sich nicht getrennt hatten, obwohl sie sich mit dem langjährigen Mitglied Andy Morin getrennt hatten.

Ortega fuhr fort und erzählte eine Zeit, in der sie die Gruppe eine ihrer charakteristischen energiegeladenen Shows spielte. „Ich habe sie in London gesehen. Ich glaube, ich habe tatsächlich für Dior gedreht. Und ich rief meinen Castmate an, der damals mein Liebesinteresse spielte, und ich versuchte ihn kennenzulernen. Ich brachte ihn zu einer Show -Grips -Show, aber ich glaube nicht, dass er den Todesgriffen zugehört hat, also war er wirklich verwirrt von dem Kopfverkehr.“

An anderer Stelle im Video zog Ortega eine Mundharmonika heraus, die sie in ihrer Tasche aufbewahrt, sowie verschiedene Gegenstände, die sie aus Kostümvermögen, riechenden Salzen, Zahnstocher und zufälliger Objekten gestohlen hat. Sehen Sie sich das Video unten an.

Ortega hat ihre Breakout -Rolle als Mittwoch Addams in Staffel 2 von wiederholt Mittwoch in diesem Monat, mit dem ersten Teil am 6. August ausgestrahlt; Teil 2 wird am 3. September in Netflix eintreffen. Was den Todesgriffen angeht, ist die Gruppe seit der Aufteilung der Gerüchte über ihre Trennung im April ruhig geblieben. Sie haben seit 2018 kein neues Album veröffentlicht Jahr des Schnatzs.

https://www.youtube.com/watch?v=rxyyqycZwgu