Mit etwas mehr als einem Jahr bis zum Christoper Nolan’s Die Odyssee Der erste Teaser -Trailer für den Film spielt ab heute in den Kinos. Die Fans haben berichtet Jurassic World Rebirth und andere wichtige Titel in den Kinos an diesem Wochenende. Der Teaser ist ab sofort online nicht verfügbar.

Am 17. Juli 2026 in die Kinos kommen, Die Odyssee Die Stars Matt Damon als Odysseus, zusammen mit Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Himesh Patel, Jon Bernthal, Elliot Page, Benny Safdie, Mia Goth, Corey Hawkins, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Morton, Jesse, Jesse, Jesse, Jesse, Jesse, Jesse, Jesse, und Yun, Bill Irwin, Samantha Morton. Die Odyssee dient als Nachfolger von Nolan zu Oppenheimerfür die er bei den 2024 Oscar Awards das beste Bild und den besten Regisseur gewann.