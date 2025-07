Handlung: Folgen den Ereignissen von Jurassic WorldClaire (Bryce Dallas Howard) hat Ingen ingen gelassen, um eine neue Organisation zu gründen, die Dinosaurier hilft, aber sie wird gebeten, von Hammonds alter Partner Benjamin Lockwood zurückzukehren (James Cromwell) und Lockwoods Aide Eli (Raffe Spall), um diese Dinos noch auf der Insel zu reagieren. Tracking -System der Insel). Ratet mal, was – während sie ein paar treue Freunde mitbringt, haben die Söldner, die sie auch auf dieser Mission begleiteten, ihr eigenes Ziel: die Dinos zurück zum Lockwood -Anwesen zu bringen, um als Waffen auf dem Schwarzmarkt ausverkauft zu werden. Es ist heutzutage so schwer, einen Nicht-Evil-Söldner zu finden!

Außerdem lebt ein kleines Mädchen auf dem Lockwood Estate, das sich als die geklonte Enkelin von Lockwood herausstellt. Als Claire und Owen (Chris Pratt) vor der Entscheidung stehen, alle gefangenen Dinosaurier durch eine Messung des Failsafe getötet oder in die Wildnis freizulassen, ist es tatsächlich Maisie, die den Knopf trifft, da sie Teamklone aller Arten ist. Es ist schön, dass die meisten Dinos leben, wie wir lernen HerrschaftEs gibt einige ziemlich große Auswirkungen.

Bestes Zitat:

„Nervenflieger?“

„Würden Sie tausend Pfund Pferd mit großen Rädern an den Seiten fahren?“

„Ich fuhr mit einer Packung Raptors mit einem Motorrad durch den Dschungel.“

„Wir sind nicht kompatibel.“

– Owen Grady und Franklin Webb

Ja, es ist eine Entschuldigung für Chris Pratt, uns daran zu erinnern, dass er der größte böseste Junge ist, aber segne Justice Smith dafür, dass er mit der undankbaren Rolle von Franklin sein Bestes gegeben hat. Franklin hat zumindest eine sehr sinnvolle Position in Angelegenheiten wie auf eine Insel mit Dinosauriern, wenn die Insel auch in Flammen steht.

Dieser arme Bronto: Gefallenes KönigreichDie Darstellung eines verlassenen Brontosaurus am Strand von Isla Nublar, das vor Terror und Schmerz stöhnte, als der Himmel den Tod niederliegt, war zum Zeitpunkt der Freigabe umstritten, wurde jedoch in einigen Kreisen für die Art und Weise, wie es keine Schläge zog, gelobt und hat einen echten emotionalen Einfluss auf den Betrachter.

Hier ist das Problem damit: Der Film trägt es als Vorschlaghammer von Emotionen für wirklich keinen Sinn, außer dass es eine gute Idee war, alle Dinosaurier vor der Insel zu evakuieren. Während es von Bayona sehr effektiv inszeniert wurde, erfüllt es einfach keine narrative Funktion – es ist Grausamkeit aus Grausamkeit, während er auch hervorhebt, wie emotional der Rest des Films sich anfühlt.

Welche Kinder sind in Gefahr? Für so viel von diesem Film scheint es wie Gefallenes Königreich Wird mit Tradition und nur Narbenwächten für das Leben brechen – aber dann kommt Maisie Lockwood (Isabella -Predigt), um vor den Dinosauriern zu rennen und sie letztendlich auch zu retten.

Wer verdient es am meisten, von einem Dinosaurier gefressen zu werden? Oh Herr, treffe deine Wahl, wie in der oben genannten großen Tradition von Jura Filme, es gibt eine Reihe von Arschloch -Söldnern und einige von ihnen werden geschnitzt. Das heißt, Elis Fersenwende geschieht so abrupt, dass seine Charakterisierung vollständiger Unsinn wird – ein weiteres reiches Arschloch, das von seinem Wunsch verfolgt wird, noch reicher zu werden.

Wird er von einem Dinosaurier gefressen? Oh Hölle ja, er tut es. Von einem T. rex, speziell.

MVD (wertvollster Dinosaurier): Ich werde diesen armen Brontosaurus diese Auszeichnung geben, wenn auch nur, weil sein Opfer als die dunkelste und doch auch die meist metapher für dieses Franchise ist: eine einst edle und majestätische Kreatur, die zu Tode erstickt ist.

Dümmste menschliche Entscheidung: Zu diesem Zeitpunkt jeder in einem Jura Der Film sollte es wirklich besser wissen, als mit Söldnern irgendwohin zu gehen. Aber auch die Entscheidung, in erster Linie Super-Dinos für den Kampf zu erstellen? Oh, und die Tatsache, dass Claire und Owen den Knopf verlassen, der die Dinos unbeaufsichtigt rettet, so dass Maisie sie trotz der offensichtlichen Gefahren letztendlich retten kann?

Das Urteil: Es ist wirklich schwierig, einen erlösenden Wert in zu finden Gefallenes Königreichein grimmiger und gemeiner und zynischer Eintrag, der einige große interessante Ideen hat (theoretischDas Konzept einer Dino -Auktion ist faszinierend), hat jedoch zu viele massive strukturelle Probleme, logische Probleme und Charakterprobleme, um sich als engagiert zu erweisen. Keines der Welt Filme sind besonders großartig. Aber dies war der Nadir für das Franchise. Herrschaft wird gerade für seine Fehler ziemlich gut verprügelt, aber es sind Erinnerungen an Gefallenes Königreich Das macht uns dankbar, dass das Franchise zu Ende ist.

Natürlich niemals niemals niemals niemals-wenn es um langjährige Arten oder Milliarden-Dollar-Boxbüros geht. Wohin das Franchise nachgeht Wiedergeburt ist unklar, aber es ist ein klares Zeichen dafür, dass diese Filme nirgendwo hingehen.

Strom Jurassic World: Gefallenes Königreich Jetzt auf Peacock oder auf VOD über Apple TV+ und Amazon.