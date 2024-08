Die Nachricht, dass Jennifer Lopez und Ben Affleck offiziell auf eine Scheidung zusteuern, ist keine Überraschung, aber es ist das seltene Beispiel einer Promi-Trennung nach einer sehr öffentliche Erklärung, ihre Romanze sei „die größte Liebesgeschichte, die nie erzählt wurde“. (Buchstäblich.) Jeder, der schon einmal eine Trennung durchgemacht hat, kennt die bittersüße Peinlichkeit, Relikte einer nun beendeten Beziehung zu finden – die Geburtstagskarten, die Urlaubs-Selfies usw. Aber was Affleck und Lopez vor ihrer Trennung gemeinsam geschaffen haben, ist auf einer ganz anderen Ebene peinlich.

Im Februar 2024 startete Lopez eine außergewöhnlich ehrgeizige Kombination von Projekten: Ein neues Album und ein „Cinematic Original“, beide mit dem Titel Das bin ich … jetzt (der Titel dient als Rückruf an Das bin ich … damalsihr Studioalbum von 2002, das ihrem damaligen Freund Affleck gewidmet war). Kurz darauf Das bin ich … jetzt kam Die größte Liebesgeschichte, die nie erzählt wurdeeine Dokumentation über die Entstehung des Albums und des Films, die einen Blick hinter die Kulissen wirft und besonders heute fast schmerzhafte Enthüllungen über die Beziehung zwischen Affleck und Lopez liefert.

Länger als Das bin ich … jetzt (der Film) um 21 Minuten, Die größte Liebesgeschichte, die nie erzählt wurde enthält viele aufschlussreiche Momente, die vielleicht darauf hinweisen, warum die Verbindung zwischen Affleck und Lopez (wieder einmal) den Test der Zeit nicht bestanden hat. Aber der größte Moment kommt vielleicht gleich zu Beginn, da Lopez die Inspiration hinter dem Titel des Dokumentarfilms selbst erklärt: Für ihr erstes gemeinsames Weihnachten als wiedervereintes Paar nahm Affleck alle ihre Liebesbriefe und E-Mails, die sie im Laufe ihrer Beziehung ausgetauscht hatten, und stellte sie in einem Buch mit diesem Titel zusammen.

Es ist eine wirklich aufmerksame Geste, insbesondere angesichts der Jahrzehnte, über die sich diese Beziehung erstreckt hat. Deshalb ist es für den Zuschauer zu Hause ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend zu erfahren, dass Lopez während der Arbeit an der Musik für ihr neues Album Afflecks Geschenk allen ihren Mitarbeitern gezeigt hat, damit sie es sich zur Inspiration ansehen konnten – etwas, von dem er erst im Nachhinein erfahren hat.

Stellen Sie sich das einmal vor: Sie erstellen ein liebevolles Geschenk für Ihre zukünftige Frau, ein äußerst persönliches und intimes Archiv mit allem, was Sie jemals geteilt haben, und stellen dann fest, dass andere Menschen dieses Archiv ohne Ihr Einverständnis auf der Suche nach Songtexten durchsuchen.

Es ist etwas, das der Dokumentarfilm nicht hinterfragt, sondern offen lässt. Und es ist nicht der einzige unangenehme Moment, den Regisseur Jason Berghs Kameras eingefangen haben. An einer Stelle am Set gerät Affleck in Rage über die Kameraobjektive, die in einem Ausrüstungswagen verstaut sind. Diese Sequenz dauert auf dem Bildschirm nur Sekunden, aber offensichtlich viel länger. „Das ist dein Traumtruck“, sagt Lopez, während er über Zeiss- und Arri-Zooms spricht. Als er versucht, ihr eines zu erklären, sagt sie mit einem schelmischen Schmollmund: „Das ist mir egal.“ „Ich weiß“, ist seine beiläufige Antwort.

Affleck liebt es, sich diese Linsen anzusehen, aber ansonsten, durchweg Die größte Liebesgeschichte, die nie erzählt wurde er scheint sich außerordentlich unwohl zu fühlen – etwas, das Lopez an einer Stelle offen zugibt, indem er gesteht: „Ich glaube nicht, dass er sich damit wohl fühlt, dass ich das alles mache. Aber er liebt mich, er weiß, dass ich ein Künstler bin, und er wird mich auf jede erdenkliche Weise unterstützen.“

Er ist sicherlich an verschiedenen Stellen im Film engagiert, sei es in den Schnappschüssen von ihnen, die am Drehbuch arbeiten für Das bin ich … jetztoder während einer Reihe von Interviews mit Lopez, in denen er als Interviewer hinter der Kamera zu sehen ist. In einem dieser Interviews gibt es jedoch einen weiteren unangenehmen Moment, als Affleck außerhalb des Bildes darüber spricht, dass es beim ersten Lesen des Drehbuchs so aussah, als sei unsere Trennung der auslösende Vorfall, der all diesen Schmerz verursacht. Ich dachte: „Wow, niemand hat etwas falsch gemacht. Es war gegenseitig.“ Ich denke, damit wir darüber hinwegkommen können, müssen wir es irgendwie verzeihen, einander vergeben. Verzeihst du mir?“

Wir sehen nicht Lopez‘ Antwort auf die Frage. Stattdessen sehen wir, wie sie einen Moment lang still über das Thema nachdenkt, und dann schalten wir zu einer Sequenz, in der die ikonische Jenifer Lewis ihren Auftritt als Mitglied des Zodiacal Council filmt – der griechische Chor kommentiert Lopez‘ romantische Probleme während der gesamten Folge. Das bin ich … jetzt. Ein Großteil der Dokumentation zeigt ähnliche Momente des Wegduckens, kurz bevor die Dinge noch mehr persönlich, was einen fragen lässt, was auf dem Boden des Schneideraums liegen bleibt.

Es wird jedoch viel geplaudert, was zeigt, wie Mann und Frau ihre Beziehung im Lichte von Lopez‘ kreativen Bemühungen kontextualisiert haben. „Es ist das erste Mal, dass sie etwas als künstlerische Ausdrucksform getan hat, das nur dem diente, was sie ausdrücken musste. Es ging darum, Dinge zum Ausdruck zu bringen, die sie in ihrem Inneren fühlte und die sie einfach sagen wollte“, sagt Affleck gegen Ende des Films. „Und ich bin nicht wirklich gern in der Making-of-Dokumentation über mein Privatleben dabei, weshalb ich so erleichtert bin, dass … eigentlich bin ich es nicht. Ich habe mir grundlos Sorgen gemacht. Der Film handelte nicht von mir. Es ging um die Fähigkeit, sich selbst zu lieben. Und diese Liebesgeschichte ist verdammt viel schwerer zu finden als Prince Charming.“

Affleck hat zumindest in einigen Punkten nicht unrecht, und das ist hoffentlich die Lektion, die beide aus dieser Erfahrung gelernt haben – dass es am wichtigsten ist, sich selbst zu lieben. In der Zwischenzeit bleibt uns dieses Dokument dessen, was sie einmal hatten, das vielleicht ehrlicher war, als beide damals zugeben wollten.

Manchmal ist das Beenden einer Beziehung wie ein Verbrechen – man möchte sofort alle Beweise loswerden. Aber im Moment zumindest Jennifer Lopez und Ben Afflecks Die größte Liebesgeschichte, die nie erzählt wurde wird immer noch auf Prime Video gestreamt. (Streamingrechteverträge können viel schwieriger zu beenden sein als Ehen.)