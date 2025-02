Max hat die vollständige Liste der vorgestellten Programme enthüllt, die im März 2025 zum Streaming -Service kommen. Zu den Highlights gehört die Ankunft eines Trios von A24 -Filmen: Ketzerder psychologische Horrorfilm, in dem Hugh Grant zwei Missionare, die an seine Tür klopfen, terrorisiert; Singen singendas gefeierte Drama über eine Gruppe inhaftierter Männer, die ihre eigene Theaterproduktion anstellten; Und SeltsamLuca Guadagninos Adaption der gleichnamigen Novelle der William S. Burroughs.

Dieser Monat wird auch die Premiere der letzten Staffel von sehen Die gerechten Edelsteineein neuer Dokumentarfilm über die Boston Celtics mit dem Titel “ Celtics Cityund die Premiere von Paul AmericanEine neue Reality -Serie mit Jake und Logan Paul.

Finden Sie unten im März 2025, was andere Filme und Shows auf Max streamen, unten im März 2025.

Titel kommen im März zu Max :

1. März

Eine verlorene Frau (1934)

Das Gesicht einer Frau (1941)

AEW Sonderveranstaltungen, 2020a (2020)

AEW Sonderveranstaltungen, 2021a (2021)

AEW Sonderveranstaltungen, 2022a (2022)

AEW Sonderveranstaltungen, 2023a (2023)

AEW Sonderveranstaltungen, 2024a (2024)

Entlang der großen Kluft (1951)

Pfeil im Staub (1954)

Assassin’s Creed (2016)

Away We Go (2009)

Big Eyes (2014)

Captain Horatio Hornblower (1951)

Carrie (1976)

Carrie (2013)

Kinderspiel (1988)

Kinderspiel (2019)

Executive Suite (1954)

Ghostbusters (1984)

Ghostbusters II (1989)

Auf Wiedersehen, meine Phantasie (1951)

Goodfellas (1990)

Gefahr (1953)

Damen, über die sie sprechen (1933)

Maggie (2015)

Massacre River (1949)

Männer in Black (1997)

Männer in Black II (2002)

Männer in Black III (2012)

Mein Ruf (1946)

Nachtschwester (1931)

Paddy Chayefsky: Wörtersammler (2024)

Stand by Me (1986)

Susan und Gott (1940)

Die Babe Ruth Story (1948)

Der beste Mann Holiday (2013)

Die brennenden Hügel (1956)

Die verdammten nicht Cry (1950)

Die Nachkommen (2011)

The Forger (2015)

Der verrückte Miss Manton (1938)

Der Mann mit einem Umhang (1951)

Die Vorteile eines Mauerblümchens (2012)

Der Kaufpreis (1932)

Die geheime Braut (1934)

Die beiden Frau Carrolls (1947)

Die Frauen (1939)

Diese Frau ist gefährlich (1952)

Um eine Dame zu gefallen (1950)

Wenn sich Damen treffen (1941)

Weiße Küken (2004)

Weiße Küken: Unwirtschaftlich (2004)

Warum er? (2016)

3. März

Celtics City (HBO Original)

Der Nussjob (2014)

The Nut Job 2 (2017)

Turnier der Champions, Staffel 6 (Food Network)

4. März

Smallfoot (2018)

5. März

Jay & Pamela, Staffel 1 (TLC)

Straßenniebel, Staffel 3 (ID)

6. März

Dylans Playtime Adventures, Staffel 1a (Maxorisch)

Jellystone, Staffel 3B (Max Original)

7. März

Ketzer (A24)

Wenn uns niemand sieht (Cuando Nadie Nos ve), Staffel 1 (Maxorisch)

9. März

Die gerechten Edelsteine, Staffel 4 (HBO Original)

10. März

Home Town Übernahme, Staffel 3 (HGTV)

Nackt und ängstlich, Staffel 18 (Entdeckung)

Oh mein Gott … ja! Eine Reihe extrem relatierbarer Umstände, Staffel 1 (Schwimmen für Erwachsene)

Yolo: Rainbow Trinity, Staffel 3 (Erwachsenerschwimmen)

11. März

Kobe: Die Herstellung einer Legende (CNN Original -Serie)

Spring Baking Championship, Staffel 11 (Food Network)

12. März

Constables on Patrol, Staffel 1 (Entdeckung)

13. März

Schlacht von Culiacán: Erben des Kartells (Culiacanazo: Herederos del Narco) (Max Original)

Expedition Bigfoot, Staffel 6 (Entdeckung)

Mit Immobilien verheiratet, Staffel 4 (HGTV)

Die Elternschaft (maximal)

14. März

Beau hat Angst (A24)

15. März

Bugs Bunny Builders, Staffel 2C (Cartoon Network)

Bereit zu lieben, Staffel 10 (eigen)

17. März

Ein Körper im Schnee: Der Versuch von Karen Read, Staffel 1 (ID)

Ein sauberes Blatt: Die Rückkehr von Gabe Landeskog, Staffel 1 (TNT Sports)

TNT -Sportgespräche, Staffel 1 (TNT Sports)

19. März

Haus der Messer, Staffel 1 (Food Network)

21. März

Ein anständiger Mann (Porządny Człowiek), Staffel 1 (HBO Original)

Sing singen (a24)

22. März

Tiny Toons Looniversity, Staffel 2C (Cartoon Network)

23. März

Mädchen trifft Farm, Staffel 14 (Food Network)

24. März

Anzeichen eines Psychopaths, Staffel 9 (ID)

25. März

Lockerbie: Die Bombardierung von Pan Am 103, Staffel 1 (CNN Original)

26. März

Nackt und Angst: Latam, Staffel 3 (Entdeckung+)

27. März

Helfen! Mein Haus ist verfolgt, Staffel 5 (Reisekanal)

Paul American, Staffel 1 (maximales Original)

28. März

Schnäppchenvillen, Staffel 6 (Magnolia Network)

Gäste, Drive-Ins, Tauchgänge, Staffel 50 (Food Network)

Queer (A24)

Reformiert (Le sens Des wählt), Staffel 1 (maximal Original)

29. März

Die Pioneer Woman, Staffel 38 (Food Network)

31. März

Amityville: Wo das Echo lebt (2024)

Camp Hell (2010)

Nowhere eingeben (2011)