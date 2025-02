Die Poster für Neons neuer Horrorfilm Der Affe Heben Sie die Besetzung des Films nicht hervor. Stattdessen ruft es die drei damit verbundenen großen Namen aus: Stephen King (der die ursprüngliche Kurzgeschichte schrieb), James Wan (der es produzierte) und Longlegs’s Osgood Perkins (der es schrieb und inszenierte). Es ist eine merkwürdige Entscheidung, weil es einen klaren Job macht, den Horror Bonafides dieses Films zu verkaufen – während überhaupt nicht enthüllt, wie Der AffeIn Wahrheit ist eine der am stärksten dementiertesten Komödien des 21. Jahrhunderts.

Oh, es ist definitiv beängstigend an Punkten, Perkins ist ziemlich meisterhaft darin, die Spannung um das definitiv übernatürliche, definitiv böse Affe des Titels zu ziehen. Dennoch gibt es eine manische, looney-tuys-artige Lilde in das blutige Chaos, das auf eine Weise auftritt, die gesehen werden muss, um geglaubt zu werden. Stellen Sie sich die schrecklichsten, rube Goldberg-ähnlichen Unfalltodes, die Sie können, und vertrauen Sie darauf, dass Perkins ihnen einen Weg gefunden hat, um ihnen einen zusätzlichen grotesken Dreh hinzuzufügen … auf eine Weise, die Bauchlachen inspiriert.

Der Affe beginnt mit einem Prolog mit dem immer schenkten Adam Scott als Captain Petey Shelborn, der versucht, das Titelspielzeug loszuwerden und scheitern zu lassen. Das hier inszenierte Simian ist keine CGI-Kreation von Weta, sondern eine Aufwickelpuppe über die Größe einer Build-a-Bour-Kreation mit einer kleinen roten Weste und einer Drum, die es spielt. (Die Karnevalsmusik, die das Spielzeug ausstrahlt, wird sehr früh im Film ziemlich ausgelöst.)

Die Regeln werden sofort festgelegt: Wenn der Schlüssel im Rücken des Affen gedreht wird, spielt der Affe sein kleines Lied, während er seine kleine Trommel schlägt. Dann wird jemand in der allgemeinen Umgebung (dasselbe Raum, das gleiche Haus oder sogar dieselbe Stadt) auf grausame, unerwartete, scheinbar zufällige Weise sterben. Es gibt keine Kontrolle, wer tatsächlich stirbt – der Tod ist die einzige Gewissheit.

Einige Jahre nach dem Prolog entdecken Peteys Zwillingssöhne Bill und Hall (als Kinder von Christian Convery) den Affen in einem Schrank entdeckt, ihr Vater nicht mehr in der Nähe, um ihnen von den Auswirkungen des Spielens mit ihm zu erzählen. Die immer schwierigen Brüder finden schließlich heraus, was los ist-sobald die Leute sterben, das heißt-und stimmen zu, den Affen irgendwo zu fangen, an dem er nicht entkommen kann.

Der Affe verfolgt beide Männer ins Erwachsenenalter, aber zu diesem Zeitpunkt lebt Hal (jetzt von Theo James gespielt, der arme Mr. Pamuk selbst) so isoliert wie möglich wie möglich und will nicht, dass jemand, der ihm nahe kommt, verletzt wird. Aber Sie können einen guten Mordaffen nicht niedrig halten, und als Hal einen unangenehmen Roadtrip mit seinem entfremdeten Sohn (Colin O’Brien) mit dem Namen Petey beginnt, beginnt das Gemetzel wieder – und Bill könnte einfach dahinter stehen.

Das ist die Handlung des Films, der weitgehend als Liefermechanismus für einige der knorrigeren Todesfälle auf dem Bildschirm dient, die ich je gesehen habe. Ob in einem kurzen Blick oder in einer erweiterten weißen Knöchelsequenz, Perkins beweist, dass es besonders geschickt darin besteht genug Details, um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, was dem Opfer des Augenblicks passieren wird – und dann einen Weg herauszufinden, um eine Handvoll blutiger Kirschen auf der Oberseite hinzuzufügen.

Es sind nicht nur die Todesfälle, die erheben Der Affe über mehr grundlegende Horrorpreis; Perkins Filmemachen hat echte Persönlichkeit und Verve, insbesondere in der Art, wie jeder unterstützende Charakter als einzigartiger Mensch mit seiner eigenen reichhaltigen Hintergrundgeschichte hervorsticht. Tatiana Maslany, die in den Rückblenden von Hal und Bill spielt, bekommt einen Monolog über das Schicksal, das wir alle erwartet, das in seiner Hinrichtung einzigartig ist. Ein Moment zwischen Mutter und Söhnen, der nicht nur brillant gehandelt hat, sondern auch die Art von seltsamer kleiner Szene, die genauso denkwürdig ist, wie der Kopf einer Dame in Brand fängt.

Für diejenigen, die sich Sorgen machen Der Affe Klingt nicht nach einem Stephen King-Projekt, weiß, dass es seine üblichen Markenzeichen als Geschichtenerzähler-die Kleinstadt-Maine-Umgebung, den kämpfenden Vater mittleren Alters, der von seiner Vergangenheit heimgesucht wird zum ikonischen Geist des Schriftstellers. (In Kings Buch Beim Schreibener beschreibt ausführlich seine frühen Tage in einer professionellen Wäscherei, die die Bettwäsche aus einem örtlichen Krankenhaus abwickelte – Blätter und Handtücher eingeweicht in Blut und Mut. Diesen Teil der Hintergrundgeschichte des Königs zu lernen so viel von seinem Schreiben seit dieser Zeit für mich Sinn.)

Aufpassen Der Affe war eine Erinnerung daran, wie mächtig die Verbindung nicht nur zwischen Komödie und Horror, sondern auch Musik ist. Dies sind drei Bereiche der Schöpfung, die alle in ihren spezifischen Absichten sehr unterschiedlich sind, aber alle auf das gleiche allgemeine Ziel ausgerichtet sind: eine Antwort aus dem Publikum herauszuholen.

Die effektivsten Schöpfer sind diejenigen, die auf die in ihren jeweiligen Medien verfügbaren grundlegenden Werkzeugen und Tricks eingestellt sind und wie sie mit ihnen zur Erstellung von Erwartungen, Rhythmus und Veröffentlichung: der Komiker, der genau die richtige Anzahl von Sekunden vornimmt Rückruf. Der Musiker, der die Menge mit einer wichtigen Veränderung auf die Beine bringt. Der Horrordirektor, der weiß, wie oft eine Frau versuchen sollte, eine Tür vor dem zu öffnen, was auf der anderen Seite dieser Tür steht, lässt sie explodieren.

Die Kalibrierung einer Horror-Komödie erfordert eine intensive Präzision, da der Regisseur die Spannung am Leben erhalten und gleichzeitig genau das richtige Maß an übertriebenem Gore und Chaos einbringt, um Lacher zu inspirieren, nicht in Schreien. Ich würde schätzen, dass gute 95% von gut Der Affe wird total eingewählt, besonders wenn es darum geht, ein Maß an Blut zu finden, das als lustig störend spielt. Es ist ein Film, der Sie vor allem Sie einlädt, über die Schrecken der Welt zu lachen. Das fühlt sich im Moment sehr, sehr gut an.

Der Affe kommt am Freitag, den 21. Februar, in den Kinos an. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=husmgbxeiho