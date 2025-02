In einem Zug, der buchstäblich zittern wird Und Amazon MGM Studios, die Zukunft des James Bond -Franchise, hat ein neues Joint Venture mit den Bond -Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli angekündigt. Dabei wird Amazon MGM Studios nach Abschluss der Transaktion auch die kreative Kontrolle über das Franchise erlangen.

Für Brokkoli ist es ein großer Überblick, der zusammen mit ihrem Halbbruder Wilson die übernahm Bindung Franchise von ihrem Vater Cubby Broccoli in den 1990er Jahren. Noch vor zwei Monaten trettte Brokkoli Amazon MGM in einem Interview mit dem Wall Street JournalSie sagte, dass sie sich gegen den Vorstoß des Unternehmens auf eine Erweiterung des Franchise-Unternehmens im „Marvel-Stil“ stand, das mehrere Film- und Fernsehshow-Spinoffs beinhaltet.

Amazon schloss seine Übernahme von MGM, der langjährigen Heimat der langjährigen, in Höhe von 8,5 Milliarden US -Dollar James Bond Serie im März 2022. Auch seitdem erzählte Broccoli dem Wall Street JournalSie hatte das Gefühl, dass das Franchise „als Geisel“ festgehalten worden wäre. Sie nannte Amazon -Führungskräfte privat „verdammte Idioten“ und erinnerte sich an ein Meeting, bei dem eine Bond als „Inhalt“ bezeichnete, einen Begriff, den sie als „Todesriss“ sah.

Aus diesen Gründen gab es in den vier Jahren seit 2021 nicht viel Bewegung in einem neuen Bond -Film Keine Zeit zu sterben.

Jetzt haben sich Amazon MGM, Broccoli und Wilson auf ein neues Joint Venture abgeschlossen, um die Rechte des geistigen Eigentums von James Bond unterzubringen, unter dem alle drei Parteien Mitinhaber des Franchise bleiben. Die wirkliche Überschrift hier ist jedoch, dass Amazon MGM nach Abschluss der Transaktion die kreative Kontrolle über die James Bond erlangen wird.

„Mit meiner 007 -Karriere in fast 60 unglaublichen Jahren trete ich von der Produzierung der James Bond -Filme zurück, um sich auf Kunst- und gemeinnützige Projekte zu konzentrieren“, sagte Wilson. „Deshalb stimmen Barbara und ich zu, es ist Zeit für unseren vertrauenswürdigen Partner Amazon MGM Studios, James Bond in die Zukunft zu führen.“

„Mein Leben war der Aufrechterhaltung und Aufstellung des außergewöhnlichen Erbes gewidmet, das Michael und mich von unserem Vater, dem Produzenten Cubby Broccoli, übergeben wurde“, fügte Barbara in ihrer eigenen Aussage hinzu. „Ich hatte die Ehre, eng mit vier der enormen talentierten Schauspieler zusammenzuarbeiten, die 007 und Tausende von wundervollen Künstlern in der Branche gespielt haben. Mit dem Abschluss von Keine Zeit zu sterben Und Michael, der sich aus den Filmen zurückzieht, ich denke, es ist Zeit, mich auf meine anderen Projekte zu konzentrieren. “