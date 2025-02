Unser Serien -Track von Track hat Künstlerleser durch jeden Song in ihrer neuesten Veröffentlichung. Heute führt uns aufstrebende Rocker, die uns ängstlich machen, durch ihr neues zweites Album, Bambi. Schauen Sie sich auch unsere anderen Top -Auswahl an Alben an, um sie noch heute zu streamen.

„Wir hätten die Band ‚Bambi‘ nennen sollen.“

Das ist das Gefühl, der sich ängstlich Sänger Grady Allen erinnerte, wie er seinen Bandkollegen als zweite Platte ausgedrückt hatte. Bambibegann Gestalt zu nehmen. Da das neue Album heute fällt (über Run for Cover), ist die Idee der Band klar, dass hätte sein können ist in jedes Lied gebacken. Es ist fast so, als wäre es ein selbstbetitelter Datensatz für eine alternative Version des Connecticut Quintet.

Und das soll das nicht vorschlagen Bambi ist ein wildes Konzeptaufzeichnung, der den ACT findet, das Charaktere spielt Á la Sgt. Peppers Lonely Hearts Club BandEs ist auch nicht zu sagen, dass die Ideen ihres wunderbaren Debüts, Kleines Gewächshaussind tot und weg. Es ist vielmehr eine künstlerische Entwicklung von Angst, die durch die obsessive Kontemplation ungeflollter Wege und konsequenten Vergangenheitsentscheidungen übersetzt wurden.

„Mein Teil der Texte in der Aufzeichnung befasst sich in erster Linie mit Glaubensverlust“, erzählt Allen Folge. „Verlieren Sie den Glauben an die Welt, die ich durch Musik für mich selbst geschaffen habe, den Vertrauen in meine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, und den Vertrauen in die wahrste und tiefste romantische Verbindung zu verlieren, die ich je gepflegt habe.“

Ironischerweise findet durch diesen Glaubensverlust Angst fest. Die Instrumentals sind so haken und beeindruckend wie immer, die Texte sind engagiert und emotional, und das Ganze schließt mit „Ich werde in der Nähe“ zusammen, eine große Ode an Freundschaft mit heldenhaften Gitarren und überraschend sanften Stimmmelodien. Vielleicht hätten sie die Band „Bambi“ nennen sollen, aber wenn sie mit „ängstlich“ zu dieser neuen Reihe von Tracks geführt haben, haben wir glauben, dass alles am Ende geklappt hat.

Strom Bambi unten. Lesen Sie dann weiter, um jeden Song auf dem neuen Album zu erfahren, da Allen und der Gitarrist/Co-Sänger Dante Melucci den Rekord-Down-Track von Track brechen.