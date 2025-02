Die Nummer eins auf Netflix ist ein wöchentliches Rampenlicht für alles, was derzeit das beliebteste ist, das am beliebtesten Streaming -Service der Welt ist. Manchmal wird es ein Film sein. Manchmal wird es eine TV -Show sein. Was auch immer es ist, viele Leute sehen eindeutig zu und wir werden versuchen zu verstehen, warum mit einer kurzen Bewertung. Heute schauen wir uns die neue Docu-Serie an Amerikanischer Mord: Gabby Petito.

Amerikanischer Mord: Gabby Petito ist nicht hier, um das wahre Verbrechensformat zu revolutionieren. Die dreiteilige Docu-Serie in Netflix am 17. Februar taucht in die Geschichte des 22-jährigen aufstrebenden Reisevloggers ein, der im Sommer 2021 verschwunden ist. Die Nachricht von Petitos gefolgt von der Enthüllung, dass ihr Verlobter Brian Waschsalon vor seinem eigenen Tod durch Selbstmord für ihren Mord verantwortlich war.

Die Serie verwendet einen breiten Archivmaterial, darunter Rohvideo von Petito und Laundrie, als sie versuchten, ihren #VanLife-Videokanal zu starten, und das Body-Cam-Filmmaterial von dem Befragten des Ehepaars nach einem Bericht über häusliche Gewalt. Es ist ein ziemlich umfassender Blick auf die Ereignisse, die durch Interviews mit Petitos Familie und Freunden, die den vollen Umfang von Petito und Waschiers Beziehung ausarbeiten, verbessert.

Petitos Geschichte ist sicherlich eine tragische Die Opfer sind farbige Menschen. Ein emotionaler FBI -Spezialagent Loretta Bush in einem Interview sagt: „Es fehlen so viele andere Leute, und sie sind auch wichtig. Meine Arbeit ist wichtig. Das Leben der Opfer ist wichtig. “

Ein Clip aus einer CNN -Sendung Funktionen Run Tell das Der Podcast -Moderator Mara Schiavocampo, der die Anzahl der indigenen Menschen in den letzten zehn Jahren in einem Nachrichtenclip verschwunden ist. „Das heißt nicht, dass Gabby Petito nicht wichtig ist. Es heißt, dass es eine Überrepräsentation gibt, wenn weiße Frauen vermisst werden, und eine Unterrepräsentation in den Medien, wenn schwarze, braune und indigene Leute vermisst werden “, erzählt sie Anker.

In einem Interview sagt Petitos Vater Joe, dass seine erste Reaktion auf diesen Punkt von Kritikern nicht positiv war … Gabbys Farbe sei der Grund, warum … Sie wissen, ich war überrascht davon. Er gibt jedoch zu, dass er die Gültigkeit des Punktes verstanden hat, sobald er die Forschung zu diesem Thema erforscht hat. „Jedes Jahr vermisst über 600.000 Menschen in den USA, und fast die Hälfte von ihnen ist schwarz oder farbige Menschen. Warum sehen Sie diese Geschichten nicht in den Mainstream -Medien? Sie sehen immer Frauen wie Gabby, Natalee Holloway oder Elizabeth Smart. Sie alle neigen dazu, gleich auszusehen “, sagte er kürzlich in einem Stück Netflix ‚Tudum.

Es führt zu der ultimativen Coda von Amerikanischer Mordin denen die Direktoren Julia Willoughby Nason und Michael Gasparro die Folgen des Todes von Petito untersuchen, einschließlich der Schaffung der Gabby Peto Foundation, für die mehrere Links zu Ressourcen für diejenigen, die häusliche Gewalt haben, enthält. „Gabby hat uns diese Plattform gegeben und wir möchten, dass andere sie benutzen können. Wenn das Licht auf uns scheint, wollen wir es anderen Opfern und anderen Familien anstrahlen, die es genauso verdienen wie sie “, sagte Gabbys Stiefmutter Tara Petito zu Tudum.

Wahres Verbrechen ist im Allgemeinen mit ethischen Fragen beladen, von Bedenken hinsichtlich der Ausbeutung von Opfern und ihren Familien bis hin zur Kritik darüber, wie einige Geschichten verzerrt oder sensationell sind. Amerikanischer Mord Ergibt sich auch auf die laufende Debatte über die Verwendung von KI in solchen Projekten, während die Serie Gabby Petitos Stimme mit „Voice Recreation Technology“ wiederherstellt.

Doch wenn die Leute wahres Verbrechen sehen werden (ein Genre, das nicht so schnell Dampf verliert), beobachten sie zumindest etwas, das anerkennt, wie Gabbys Geschichte nicht isoliert ist und dass es viele, viele andere Menschen gibt Dort draußen könnte es aufgrund ihres Vermächtnisses geholfen werden. Das einzig gute, was am Ende Tragödien im Fernsehen übertragenen, ist, dass sie verwendet werden können, um zukünftige zu verhindern.

Amerikanischer Mord: Gabby Petito Streaming jetzt auf Netflix.