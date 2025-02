Lynne Marie Stewart, eine erfahrene Charakterschauspielerin, die am besten für ihre Rollen bekannt ist Pee-wees Playhouse Und In Philadelphia ist es immer sonnigist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Ursprünglich stammte Stewart aus Los Angeles und machte sich schließlich auf den Weg nach Chicago und trat der Comedy -Truppe The Groundlings bei, wo sie die Zukunft traf Pee-wees Playhouse Co-Stars Paul Reubens und Phil Hartman. In der Show porträtierte sie Miss Yvonne, die auch als „die schönste Frau in Puppandland“ bekannt war.

Stewarts andere bemerkenswerte Rolle kam als Charlies Mutter Bonnie, on In Philadelphia ist es immer sonnigerscheinen in 18 Folgen zwischen 2005 und 2023.

Ihre Credits beinhalteten auch Rollen in MAISCHEAnwesend Laverne & ShirleyAnwesend Sohn eines StrandesUnd Comedy Bang! Knall!sowie der Film Brautjungfern.

https://www.youtube.com/watch?v=fbxnSect4ze