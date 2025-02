Adam -Fahrer. Sabrina Carpenter. Tony Hale. Leighton Meester. Zoe Saldaña. Jeremy Allen White. Was haben all diese Namen gemeinsam? Sie sind alle als Gaststars auf dem langjährigen Verfahren erschienen Gesetz & Ordnung und seine verschiedenen Ableger – die am Sonntagabend bei den Actors Guild Awards 2025 eine besondere Widmung erhalten wurden.

Das gefilmte Segment wurde von präsentiert von Gesetz & Ordnung: SVU Der Star und Produzent Mariska Hargitay, der sich zunächst auf die Gaststars der Show als „Elite -Kader“ in der Fernsehbranche bezeichnete. Das Segment wurde mit verschiedenen Clips von fortgesetzt Gesetz & Ordnung’s massive Gästestars über drei Jahrzehnte, darunter Bradley Cooper, Viola Davis, David Harbor, Ebon Moss-Bacharach, Sarah Paulson, Keke Palmer, Jennifer Garner, Jane Krakowski, Colman Domingo, Kerry Washington, Sebastian Stan, Sam Rockwell, Elizabeth Banks, Pedro Pascal, Elle Fanning und viele, viele mehr.

Mehrmalige Gaststars Liza Colón-Zayas und Tony Hale lieferten auch einige Zeugnisse über ihre Gesetz & Ordnung Erfahrung im gesamten Segment. Colón-Zayas bemerkte, dass sie als Gaststar „fünf verschiedene Charaktere in sechs Folgen spielte“, während Hale fälschlicherweise dachte, er hätte nur in einer Episode mitgespielt (er hatte tatsächlich in zwei Teile gespielt). Colón-Zayas teilte auch mit, dass sie zwei Leichen in der Show entdeckt hat und sie als „so befriedigend“ beschrieb. Hale hingegen glaubt, er habe in die Gürheit gegossen Gesetz & Ordnung Weil er „wirklich gutes Traumagesicht“ gibt.

Gegeben Gesetz & OrdnungDer in New York ansässige Gebietsschema dient der Gastrolle mit der Rolle der Fernsehbranche für angehende Theaterschauspieler wie Domingo, Paulson und Colón-Zayas oft als Brücke. Einige der im Segment abgebildeten Schauspieler waren zum Zeitpunkt der Dreharbeiten viel jünger als zu ihrem Aufbruch, insbesondere der Kinderschauspieler Tyler James Williams und dem oben genannten Schreiner, Meester und Fanning. Mit Law & Order: Special Opfereinheit Derzeit in der 26. Staffel und läuft stark, bekommen die zukünftigen Stars von morgen noch heute ihren ersten großen Fernsehsendungsmoment in der Serie. Sehen Sie sich das folgende Segment an.

Die 2025 SAG Awards wurden am Sonntag, den 23. Februar, live auf Netflix ausgestrahlt. Kristin Bell diente als Gastgeber. Zu den großen Gewinnern der Nacht gehörte Timothée Chalamet für Ein vollständiges UnbekanntesZoe Saldaña für Emilia PérezKieran Culkin für Ein echter Schmerzund Demi Moore für Die Substanz.