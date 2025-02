Emilia Pérez Star Karla Sofía Gascón wird schließlich an den Oscars teilnehmen. Darüber hinaus zahlt Netflix die Ausgaben für den Kandidaten der besten Schauspielerin, um an der Zeremonie teilzunehmen, so Vielfalt.

Das Trade Magazine berichtet, dass Pläne für Gascóns Erscheinungsbild „noch abgeschlossen“ werden. Dies beinhaltet die Fragen, ob sie den roten Teppich spazieren, Interviews nehmen oder mit den Co-Stars Zoe Saldaña und Selena Gomez und dem Regisseur Jacques Audiard sitzen wird.

Ende Januar wurde die Kampagne von Gascón Awards Saison zum Stillstand gebracht, als vergangene Tweets negative Ansichten gegenüber Muslimen, George Floyd und Vielfalt bei den Oscars auftraten. Sie antwortete, indem sie eine Erklärung abgab und anerkannte, dass ihre Beiträge „verletzt wurden“ und ihr Konto deaktiviert haben, aber noch mehr Beiträge kamen ans Licht, darunter eine, in der sie sagt, Hitler hatte „einfach seine Meinung über die Juden“.

Seit dieser Beiträge entstanden, hat Gomez gesagt, dass „ein Teil der Magie verschwunden ist“ aus dem Prozess der Preisverleihung. „Aber ich entscheide mich, weiterhin stolz auf das zu sein, was ich getan habe, und ich bin nur dankbar. Ich lebe ohne Bedauern und würde diesen Film immer und immer wieder machen, wenn ich könnte. “

In einem kürzlich durchgeführten Interview mit VielfaltSaldaña betonte weiterhin ihre Haltung: „Ich unterstütze keine negative Rhetorik des Rassismus und der Bigotterie gegenüber einer Gruppe von Menschen. Dafür möchte ich stehen. “ Sie fügte hinzu: „Ich bin traurig. Immer wieder, das ist das Wort, weil das das Gefühl ist, das seit allem in meiner Brust lebt. “

Gascón ist der erste offen Transakteur, der eine Oscar -Nominierung erhält. Seit den Wiederholungsbeiträgen wurde sie hauptsächlich aus dem Preiszyklus ausgestattet und übersprang die Kritiker -Auszeichnungen, die BAFTAs und die SAG -Auszeichnungen. Berichten zufolge soll sie jedoch am 28. Februar an den César Awards in Paris teilnehmen – nur wenige Tage vor den Oscars am 2. März.